Ny strømmetjeneste til Norge

I en pressemelding skriver den internasjonale sport-strømmetjenesten Dazn at de tar opp kampen mot de etablerte strømmetjeneste-aktørene om norske seere.

Den nye strømmentjenesten baserer seg på sport, og det er boksesport som vil stå i fokus den første tiden etter lansering i Norge. Selskapet skriver at de ønsker å utvide utvalget med andre sportsgrener etterhvert.

– Fra 2. mai vil mesteparten av verden ha tilgang til Dazn og et svært stort utvalg av boksearrangementer. Våre mesterskapsboksere vil sørge for spektakulære internasjonale arrangementer for våre seere i årene som kommer, uttaler Dazns styreleder John Skipperi meldingen

I tillegg til direktesendte sportsarrangementer, tilbyr Dazn et arkiv av klassiske kamper, reportasjer om idrettsprofiler og en rekke originale TV-programmer som blant annet «40 DAYS», «The Making Of» og «ONE NIGHT».

Siden Dazn ble lansert i 2016 har tjenesten utvidet til ni land; Østerrike, Brasil, Canada, Tyskland, Italia, Japan, Spania, Sveits og USA. Våren 2020 vil rundt 200 nye land og territorier få tilgang til tjenesten.

Dazn-appen er tilgjengelig globalt på de fleste enheter, inkludert smarttelefoner, nettbrett, pc, smart-TV-er og spillkonsoller.