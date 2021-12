Intel og Tile endelig sammen

Annonse

Tile har i lengre tid produsert såkalte lokasjons-brikker; små enheter du kan feste til alt fra lommebok, nøkler og sykler, som gjør at man via en app kan finne disse igjen. Kort sagt fungerer Tile’s teknologi som en normal Bluetooth-sender, men selskapet har en brukerbase som lar deg finne igjen enheten hvor som helst, så lenge den er innenfor søkeradiusen til andre Tile-brukere.

Selskapet har flere samarbeid bak seg, blant annet med hodetelefonselskapene Skullcandy og Sennheiser, samt andre innen bagasje, smarte hjem og elektronikk. Norske Nordic Semiconductors har allerede integrert teknologien i sine brikker, og nå har turen kommet til prosessor-giganten Intel.

CJ Prober, administrerende direktør i Tile, sier samarbeidet ser dagens lys på et viktig tidspunkt, med tanke på økningen i hjemmekontor som følge av Koronakrisen.

– Store deler av verden jobber hjemmefra akkurat nå, noe som gjør bærbare datamaskiner og bærbare enheter mer kritiske enn noen gang. Vi er avhengige av dem for å opprettholde kontinuiteten og holde informasjonen trygg, men vi er også avhengige av de for å holde kontakten med våre kjære. Arbeidet vårt med Intel betyr at vi er klare til å hjelpe PC-brukere med å unngå forstyrrelser og holde rede på enhetene sine når man først er på farten

Løsningen som blir implementert med Intel skal gjøre at man kan spore den bærbare pc-en selv om den er i dvalemodus. Dette kan tyde på at hele løsningen blir hardware-orientert, men vi vet enda ikke om Tile vil bruke Intels Bluetooth-antenner. Dette er viktig for å sørge for at enheten kan finnes selv om den nullstilles i programvaren.

Eric Mclaughlin, sjef i Intels Computing Group, sier samarbeidet med Tile er viktig for selskapet og sikkerheten blir forbedret.

– Dette samarbeidet med Tile er et spennende tilskudd til våre trådløse tilkoblingsløsninger i verdensklasse. Vi ser alltid etter måter å forbedre pc-plattformopplevelsene ytterligere, og i dette tilfellet muliggjør vi nye muligheter, inkludert forbedret sikkerhet ved å forenkle sporing av enheter for både forbruker- og kommersielle pc-er.

Tile har tidligere jobbet med blant andre HP for å gjøre deres teknologi tilgjengelig i den nyeste Dragonfly pc-en. Selskapet fikk i 2019 flere partnere i det såkalte RSOC-markedet (Reconfigurable System-on-Chip), der Nordic Semiconductor spiller en viktig rolle, sammen med Qualcomm, Toshiba og Cypress.