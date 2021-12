De gærne har det godt

Annonse

Innimellom er det morsomt å se hvordan den andre halvparten lever. De som ikke trenger bekymre seg om hverken den økonomiske situasjonen eller sunn fornuft. Med GT76 Titan har MSI kastet all sunn fornuft på båten og bestemt seg for å lage en bærbar (om du er sterk nok i armene) pc stapp full av komponenter man ellers ser i stasjonære beist.

Sinnsyk?

Før vi begynner, la oss bare ta en kjapp tur innom Telencephalon, eller storhjernen, siden den kontrollerer sanser som fornuft og følelser. En stor del av min egen hjernekapasitet brukes til å reagere på pris og formfaktor når det kommer til denne testen, og i mindre grad følelser. Det virker sinnsykt å betale 50.000 kroner for en bærbar pc i utgangspunktet, og siden jeg er av den gamle skolen (les: gammel mann) foretrekker jeg stasjonære man kan bygge og oppgradere selv. Samtidig passet den fornuftige delen av hjernen min på å minne meg på at det kunne være greit å ha noe å leke med når man uansett er i hjemmekarantene.

Men prisen da, kan den forsvares? Når vi for moro skyld begynner å bygge et lignende system i en stasjonær utgave kom vi opp over 36.000 kroner for cirka de samme komponentene. Men da skal det bygges selv, og du ender opp med en pc som blir vanskelig å ta med seg overalt. Her skal det nevnes at G76 Titan, ulikt mange andre produsenter av bærbare pc-er, har valgt å stappe desktop-versjoner av både grafikkort og prosessor inn i maskinen. Det er med andre ord ikke spart på en eneste ting her.

På innsiden

Under panseret på G76 finner vi en åtte-kjerners Intel i9-9900K (igjen, desktop-varianten), en standard RTX 2080 med åtte gigabyte VRAM fra Nvidia, 64 gigabyte RAM av den raske varianten, én terrabyte NVME SSD-disk og likegreit enda én terrabyte standard harddisk.

Dette er en rimelig seriøs pakke for en hvilken som helst gamer, men kanskje også for de som er avhengige av ekstrem ytelse i jobbsammenheng. GT76 kan for så vidt passe greit inn i et kontor, men da bør du skru av RGB-lysene som finnes på forsiden, baksiden og begge sidene. Vi tar ikke diskusjonen her om hvorfor gamere på død og liv skal ha alle regnbuens farger fra alle mulige steder, men sier oss fornøyd med at MSI har inkludert muligheten til å skru disse av (eller, selvsagt, kjøre ønsket effekt i en million forskjellige farger).

Høylytt høydare

Vi har testet maskinen i daglig bruk som et redaksjonsverktøy, men har selvsagt også kjørt diverse ytelsestester og benchmarks i forskjellige spill. Istedenfor å skrive arbitrære verdier her i testen bør det holde å si at resultatene var som forventet; skyhøye og det råeste vi har sett i en bærbar foreløpig.

Viftestøyen er kanskje det mest negative med GT76, men er samtidig både forståelig og forventet. Når man bruker det som er av krefter høres det ut som et helikopter skal lette inne på kontoret, og vi vil absolutt ikke anbefale noen som sitter i åpent landskap å bruke denne. Høretelefoner blir også en absolutt nødvendighet om du planlegger å spille. De innebygde høyttalerne er gode men ikke gode nok til å overdøve viftene.

KJØLIG: Undersiden viser frem kjølekanalene. (Foto: MSI)

Under pc-en er det lett å se hvor sentralt kjøling har stått i konstruksjonen. Nesten hele undersiden er dekket i luftehull, og man ser praktisk talt rett inn i maskinen om man løfter den opp. Her ser vi også kjøleribbene, som virker å bruke nok kobber til å legge rør i et helt hus. Kjølingen er rett og slett imponerende med tanke på de kreftene som står brak, og det er her MSI skiller seg ut med godt håndverk. Det er lett å slenge sammen komponenter; det er vanskelig å holde disse kalde nok til at de ikke feiler.

God programvare

Annonse

I bruk er G76 habil å bruke, men MSI har ikke lagt alle pengene i tastatur-potten. Skallet som holder tastaturet er litt vel fleksibelt, men størrelsen tatt i betraktning er det litt som ventet. Tastene derimot, er gode og responsive, og i full størrelse. Over tastaturet finnes det knapper til å starte MSI-s egen programvare, samt en knapp for å manuelt styre viftehastigheten.

MSI skal også ha litt heder for programvaren de inkluderer på kjøpet. Vanligvis ønsker vi oss en så ren Windows-installasjon som mulig, men MSI har kommet opp med en god programvareløsning der man kan styre alt fra utseendet på lys, til overklokking og viftehastighet. Programmet tar seg også av driveroppdateringer og oppnår det ultimate målet all programvare bør ha: fungerer utmerket når man trenger det, og er ikke merkbart når man ikke trenger det.

Skjermen skjemmer ingen

Skjermen er på rett over 17 tommer, noe som er en god størrelse siden man naturlig sitter nærmere skjermen når man bruker tastaturet på den bærbare. Selvsagt har MSI klemt inn en 4K-skjerm, fordi det sikker finnes gode grunner til det. Eller fordi de har latt ingeniørene skru alt opp til 11. Skjermen fungerer utmerket til spill, og har god nok oppløsning at den er behagelig å jobbe på.

Vi bør også nevne at GT76 har det meste du kan tenke deg av tilkoblinger, simpelthen fordi de har nok av plass. Fire USB 3.1 type A, to USB-C innganger, en full HDMI-port, mini DisplayPort, kortleser, nettverksport, Firewire-port og inngang til hodetelefon og mikrofon.

Kanskje det mest negative med GT776 er det faktum at den krever to store strømforsyninger, og dermed tar opp to stikkontakter. Strømforsyningene er også i største laget, og er absolutt en ekstra byrde å bære, bokstavelig talt.

Konklusjon

Det skal en del til for å omvende en gammel og grinete desktop-gamer, men MSI kommer veldig nær. Prisen er selvsagt høy, men etter å regne på det begynner man uansett å komme opp nær kjøpesummen. Det er heller ikke å forakte at man kan ta med seg herligheten, selv om strømforsyningene kan bli litt vel mye. Vårt tips her, ikke kast emballasjen siden denne fungerer utmerket som koffert.

Om du klarer å se litt forbi prisen, er GT75 et absolutt glimrende alternativ til desktop-gaming, og et råskinn sådan. MSI har i mellomtiden kommet med enda råere versjoner av denne. Vi gleder oss.