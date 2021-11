Setter fyr på hurtigladeren

Annonse

Kinesiske sikkerhetsforskere i Tencents laboratorium i Xuanwu forteller at de har utviklet en programvare de kaller BadPower. Den kan brukes til å endre programvaren i hurtigladere slik at den, når den er tilkoblet strøm, kan varmes opp til temperaturer som gjør at den smelter eller til og med begynner å brenne, skriver ZDNet.

Et eventuelt angrep vil kunne være rask og stille ved hjelp av en smart mobiltelefon som inneholder denne skadelige koden når den kobles til en hurtiglader. Ifølge Tencents forskere testen de teknikken på 35 hurtigladere for 234 forskjellige mobilmodeller. 18 av laderne fra åtte forskjellige leverandører var sårbare.

Det går an å beskytte laderen mot dette angrepet ved å endre programvaren i laderen, men det er stort sett ikke mulig å oppdatere de fleste ladere.

Tencent har varslet alle leverandørene av ladere om problemet.