Bærbar bass

Ultimate Ears har etter hvert blitt kjent for sine forskjellige Boom-modeller, som frem til nå har satt søkelys på små, bærbare enheter som tåler både fall og vannsprut. Samtidig har de mindre Boom-modellene oftest vært runde i formen for å gi lyd i 360 grader.

Dette forandres med Hyperboom, selskapets desidert største høyttaler til nå. Der fokuset tidligere lå på muligheten til å ta med høyttaleren på stranden eller tur, vil Hyperboom helst flytte inn i stuen din som en permanent løsning. Det betyr ikke at den ikke kan flyttes; Ultimate Ears har utstyrt den nesten seks kilo tunge høyttaleren med en bærereim, og selvsagt inkludert batterier som gjør at den kan spilles uten å være koblet til strøm.

På batteri

Batteriene skal holde i cirka 24 timer om man spiller på rundt 50 prosent volum, noe som for mange av oss vil være mer enn nok. Det stemmer greit med våre egne tester av batteriet. Vi fikk ikke testet hvor lenge høyttaleren kan spilles på maks volum, men har fått dette oppgitt til rundt tre timer. Grunnen til at vi ikke testet denne over tid ved maks volum er at Hyperboom spiller meget høyt, såpass at du bør enten være ute eller i et stort rom.

Høyttaleren har en egen aktiv equalizer, altså en mikrofon som plukker opp romlyden og justerer deretter. Dette fungerte godt når vi flyttet Hyperboom fra stuen til verandaen, og man kan selvsagt stille inn dette selv ved hjelp av den nye Boom- appen. Den oppdaterte appen lar deg også kombinere Hyperboom med andre i Boom-familien, har du for eksempel en Megaboom kan disse kobles sammen i stereo eller såkalt Partyup-modus, der de spiller fra samme kilde.

Godt utstyrt

Hyperboom har de samme kontrollene vi har blitt vant til fra denne serien, men har inkludert muligheten for fire innganger. Det er to bluetooth-tilkoblinger, vanlig 3.5mm jack eller optisk inn. De forskjellige kildene kan sømløst byttes med hverandre, det er altså ingen forsinkelse i lyden om man bytter fra en bluetooth-enhet, til en annen.

UInder et beskyttende deksel finner vi også en egen USB-port som kan lade opp enhetene dine, samt optisk og 3.5mm inngang. Det er også her vi finner ladeporten, som er et proprietært tønne-format. Dekselet gjør at høyttaleren er IPX4-sertifisert og tåler dermed litt regn eller å bli sølt på. Den er derimot ikke helt vanntett.

VÆRFAST: Under deskelet bak finner vi det vi trenger av innganger. (Foto: Jan Birkeland)

God lyd

Ultimate Ears har gått bort fra det runde designet vi kjenner fra tidligere og isteden gitt Hyperboom en passiv radiator som gjør at høyttaleren vil trives best i et hjørne. Med to 4.5-tommers basselementer og to mindre diskanthøyttalere får vi med andre ord en meget tydelig bass-opplevelse her. Spesielt når høyttaleren er plassert innendørs opplevde vi en i overkant sterk bass, men som passet godt når rommet etter hvert ble fylt med mennesker. Når vi flyttet høyttaleren utendørs forsvant den litt overdimensjonerte bass-lyden fullstendig og resulterte i et imponerende lydbilde.

Hyperboom koster rett i underkant av 4.000 kroner, og for den prisen bør man kunne forvente en hjemmehøytaler som leverer. Det mener vi Ultimate Ears absolutt gjør. Lyden er god uten at den blir slitsom ved lavt volum, men det er som festens midtpunkt Hyperboom uten tvil trives best. Om du vil ha en høyttaler du kan ha både til normal daglig bruk og ha med deg når det trengs er Hyperboom et glimrende valg. Det er tydelig at det Logitech-eide selskapet har tatt sin oppgave seriøst når det gjelder utviklingen av Boom-merkevaren. Anbefales.