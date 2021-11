Annonse

Andreas Grahn er iOS utvikler med bachelor fra UiØ. Han starter i disse dager i et oppdrag hos en av Forses kunder.

– Gjennom tidligere bekjentskap og de tøffe intervjuene så forstod jeg at Forse har et svært dyktig fagmiljø. Da jeg fikk tilbudet var det ingen tvil om at jeg ønsket å være en del av den spennende mobilavdelingen, sier Grahn.