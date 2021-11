Ingen streik i forskningsinstituttene

Annonse

I alt var 147 NTL-medlemmer klare til å gå i streik dersom partene ikke ble enige.

– Det satt langt inne å få Abelia med på løsninger så det skulle bli lettere for oss å jobbe for likelønn i de lokale forhandlingene. Til slutt klarte vi å komme i mål, også med dette, under meklingen, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro i en pressemelding.

Han sier videre at de er blitt enige med arbeidsgiverne om at medlemsbedriftene skal være pådrivere for å jobbe for gode klima- og miljøløsninger og realisere FNs bærekraftmål.

Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, sier de er tilfreds med at partene, med god hjelp av riksmekler Mats Wilhelm Ruland, kom til enighet

(©NTB)