Politiet og universitetssykehuset på Island vant ny pris

Med en stadig økende produksjon og deling av video, bilder og grafikk, blir flere og flere brukere av media management systemer. Derfor ønsker det norske programvareselskapet Fotoware å dele ut verdens første pris for Media Management.

Prisen gikk til samarbeidet mellom politiet og universitetssykehuset på Island for deres innovative og ansvarlige måte å digitalisere samarbeidet på bildebevis og rettsmedisinsk bevis i kriminalsaker.

Fotoware ønsker å sette fokus på brukerne av Media Management og Digital Asset Management (DAM), og vil løfte frem viktigheten av godt organisert innhold, og ikke minst en merkevare som reflekterer dette og som fremstår enhetlig, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Hensikten med prisen er å løfte frem bruken og de ulike formålene brukerne gjør nytte av media management verktøy. Vi ser en stor bredde i bruksmønster hos brukerne som politi, media og aviser til museer og arkiver, sier administrerende direktør i Fotoware, Anne Gretland, i meldingen.

Med seg i juryen har FotoWare fått media management eksperter fra Thomson Reuters, Tourism Malaysia og Polizei Hamburg.

– Vi har fått nominasjoner fra alle verdensdeler! Vi har en mangfoldig bransje, og i Fotoware alene har vi over 250.000 brukere i over 40 land – og tenk bare hvor stort dette kan bli, når brukere fra både vårt og andres verktøy blir med og deler deres bruksmønster, sier produktmarkedssjef i Fotoware, Radmila Milenkovich.

Dette er den første prisen som noensinne blir gitt ut på dette feltet og Fotoware ønsker at prisen skal bidra til økt forståelse og synlighet innen produksjon av innhold, og hva DAM-verktøy kan gjøre for den optimale arbeidsmetodikken.

I meldingen fra selskapet heter det at de håper at innslagene som sendes inn vil være inspirerende for bransjen ved å vise hvordan digitale verktøy kan utnyttes for å øke verdien på innholdet man skaper.