Verdens største 3D-printede konstruksjon

3D-printing begynner virkelig å bre om seg nå. Alt tyder på at denne teknologien kommer til å bli den banebrytende nye måten å produsere ting vi trenger på, det er bare veien teknikken tar for å spre seg ut i verden som tar en annen retning enn det vi trodde.

Helt siden 3D-printede ting i plastmateriale dukket opp på midten av 80-tallet eller så, har «alle» trodd at det å kunne få spesiallagd småting, reservedeler og spesialkomponenter, enten i private hjem eller i sjappa på hjørnet, skulle bli veien til verdensherredømme for denne teknologien. Så feil kan man ta.

Nå viser det seg at 3D-printing har fått fotfeste i en rekke industrier, fra medisin og tannhelse, via bil- og flyproduksjon, til en av verdens største industrier: Bygg og anlegg. Å printe med betong i stedet for plastmaterialer virker å bli en drivende kraft på området.

Det er i alle fall der det stadig settes rekorder for tiden.

500 meter 3D-printet kinesisk mur

I den kinesiske byen Suzhou, som ligger vegg i vegg med mer kjente Shanghai, har en ny kinesisk mur nylig blitt bygd. Det er en 500 meter lang forstøtningsmur som går langs elva i byen, for å hindre at elvebredden skal erodere vekk. Slike murer er ingen nyhet i seg selv, de har vært bygd så lenge mennesker har bodd fast langs elver, men det som er nytt er at muren er 3D-printet. Ifølge nettsidene Futurism og 3D Printing Media Network er dette til og med den største 3D-printede konstruksjonen verden noen gang har sett.

Nå skal vi ile til og med en gang gjøre det klart at muren ble ikke printet på stedet – den er lagd av 3D-printede moduler som er fremstilt på en av fabrikkene til det lokale selskapet Winsun, som har spesialisert seg på 3D-printing innen bygg og anlegg.

Muren følger den naturlige elvebredden, slik at den påvirker strømforholdene i elva så lite som mulig. Den er konstruert slik at det er enkelt for planter og dyr både over og under vann å etablere seg i konstruksjonen.

I tillegg påstår selskapet som lagde den at sammenlignet med tradisjonelle byggeteknikker var byggingen av muren ved hjelp av 3D-printing både billigere, raskere og krevde færre arbeidere på byggeplassen. Om dette stemmer er det liten tvil om at dette ikke er siste gangen denne teknikken blir tatt i bruk i slike prosjekter.

Ikke bare i Kina

Dette er ikke det eneste byggeprosjektet Winsun har vist fram sin 3D-printteknologi. Selskapet jobber intenst med å utvikle teknikkene sine, og har tidligere både printet ut ti (små) hus på 24 timer, i tillegg til å printe ut en 6-etasjes leilighetsblokk:

Det er heller ikke bare i Kina det jobbes med å føre opp bygninger ved hjelp av 3D-printing. Denne videoen viser et eksempel fra Dubai, der et hus på to etasjer med et totalareal på 640 kvadratmeter, nylig ble printet. Det ble lagd på stedet, og skal ifølge den loale nettsiden The National være verdens største toetasjes 3D-printede bygning.

De kan også berette at å bruke denne teknikken gikk kostnaden for å føre opp en bygning av denne størrelsen ned fra omlag 680.000 dollar til drøye 270.000 dollar. Det er jo også noe å ta med seg.

3D-printet glass

Det er ikke bare på verdens byggetomter det skjer spennende ting innen 3D-printing. Et av materialene som ikke er veldig utbredt innen 3D-printing, er glass. Det er ikke så rart, for å skrive på tradisjonelt vis med glass ville forutsette ekstremt høye arbeidstemperaturer, og utstyr som tåler disse. Men selvfølgelig er det noen smarte hoder som har kommet opp med en alternativ teknikk.

Et team av forskere ved universitetet ETH Zürich melder at de har utviklet en ny metode som lar oss fremstille små, komplekse former i glass. Det har de løst ved å lage et medium som lar seg skrive ut på den vanlige måten, og som deretter bakes i en ovn for å lage glass av det. Mediet består av et plastmateriale og organiske molekyler som binder til seg råmaterialene til glasset.

Dette materialet belyses med UV-lys for å herde plasten i materialet, som i prosessen danner et porøst polymer der glassmaterialet fyller tomrommene. Deretter bakes utskriften to ganger. Først ved cirka 600 grader, der plasten fjernes, deretter på omlag 1000 grader, som baker glassmaterialet til klart, gjennomsiktig glass. I denne prosessen krymper utskriften ganske mye, ut fra bildene fra prosjektet blir den endelige glassgjenstanden en fjerdedel av den opprinnelige utskriften.

Forskerne sier at større gjenstander dessverre ikke lar seg fremstille med denne metoden. Glass, flasker eller vinduer er dermed utenfor rekkevidde, men det var aldri meningen med prosjektet. Forskerne ønsket å lage ting med kompleks geometri av glass ved hjelp av 3D-printing, og det har de oppnådd. Dette er heller ingen gimmick, de har registrert et patent på metoden, og forhandler nå med en industriell aktør om bruk av teknikken.

Kos deg med listesjekking, og god helg når den tid kommer!