Slik avslører du svindlerne

- Det er flere nye svindelforsøk i omløp nå i starten av jobbhøsten, sier it-sikkerhetsansvarlig i Frende Forsikring, Tron Ingebrigtsen.

Han mener det er mange måter å avsløre svindlerne på.

En e-post eller SMS om å oppdatere passordet ditt kan være et svindelforsøk. Det kan også være en melding om endringer på jobben etter covid-19.

- En retur til kontorhverdagen er uvant og vil bli en overgang for mange. Slike overganger og endringer er lette å utnytte. Da har vi lett for å ta raske og uoverveide avgjørelser, sier Ingebrigtsen.

Slik unngår du å bli lurt

Frende forsikring og Tenerity, et selskap som hjelper personer som har blitt rammet av ID-tyveri, kommer her med sine beste råd for hvordan man unngår å bli offer for svindlerne:

Vær skeptisk og tenk før du klikker.

En seriøs aktør vil aldri be deg oppgi passord til BankID eller annen sensitiv informasjon.

Vær obs på e-poster fra aktører som ber deg om å svare raskt, klikke på en lenke eller oppgi informasjon om deg selv.

Et telefonnummer og avsender på SMS kan forfalskes. Vær derfor oppmerksom hvis du blir kontaktet uoppfordret, selv om henvendelsen er fra en aktør du stoler på. Si at du ønsker å ringe dem tilbake og finn frem telefonnummeret til det offisielle nettstedet til den som kontakter deg.

Søk selv og få svar. Her kan du søke etter kjente svindelmetoder på nettet

Slik blir du ekstra beskyttet ved svindelforsøk:

Opprett to-trinns-bekreftelse på e-posten din.

Ha et unikt passord på BankID, og del det aldri med andre.

Opprett frivillig kredittsperre. Slik unngår du at andre tar opp lån eller handler på kreditt i ditt navn.

Opprett digital postkasse. Her mottar du blant annet post fra offentlige etater samtidig som det er et sikkert sted å oppbevare verdidokumenter med sensitive opplysninger.

Flere målrettede angrep

Tall fra NorSIS viser at halvparten av oss ikke har fått informasjon fra arbeidsgiver om hvilke regler og rutiner som gjelder for digital sikkerhet på hjemmekontoret.

- Det har nok gitt grobunn for mange feil i løpet av pandemien. Og nå ser svindlerne muligheten for å utnytte tilbakekomsten til jobbkontoret. Jeg håper bedrifter er klar over dette og gir sine ansatte gode råd og veiledning, sier Tron Ingebrigtsen i en melding fra Frende Forsikring.