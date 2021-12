Ny rapport: Dramatisk økning i angrep mot finansinstitusjoner

Annonse

VMware har utgitt sin tredje årsrapport om moderne bankran. Rapporten er laget av sikkerhetsenheten Carbon Black, og kombinerer risikoanalyse, med undersøkelser av 25 sikkerhetsledere fra ledende finansinstitusjoner.

Rapporten viser at det har vært en dramatisk økning i dataangrep mot finansinstitusjoner under koronapandemien.

Fra februar til april har angrepene mot finanssektoren vokst med 238 prosent, og løsepengevirus mot sektoren skal ha ni-doblet seg.

- Finansinstitusjoner har lenge vært et mål for datakriminelle. De siste årene har bankran eskalert til å bli virtuelle gisselsituasjoner, der organisert kriminalitet og nasjonalstater har forsøkt å ta styringen av digitale endringsprosesser. Når som vi ser konsekvensene av Covid-19 i global skala, er det helt tydelig at kriminelle har målrettet seg direkte mot finansinstitusjoner, sier Håkon Fosshaug, senior løsningsarkitekt for Carbon Black, i en pressemelding fra VMware.

Island hopping

Rapport avslører også metodene bak moderne moderne bankran. Blant annet skal 33 prosent ha oppgitt at de har opplevd angrep av typen island hopping de siste 12 månedene. Island hopping er en form for angrep der leverandørkjeder og partnere blir overstyrt til å angripe sine primære finansinstitusjoner.

I rapporten går det også frem at 82 prosent mener at kriminelle har blitt mye mer sofistikerte i metodebruken det siste året.

Hele rapporten er tilgjengelig her.