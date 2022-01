Amerikanske teknologiselskaper støtter kinesisk overvåkingsnettverk

Annonse

Den siste tiden har Kina blitt kritisert for å ha etablert store interneringsleirer, særlig i Xinjiang vest i landet, for massefengsling av uigurer. Lekkede dokumenter skal ha vist hvordan Kina systematisk hjernevasker hundretusener av muslimer i såkalte oppdragelsesleirer, som Kina hevder er tilbud om frivillig utdannelse og trening til den muslimske befolkningen, de fleste av dem uigurer.

Senest tirsdag kveld, amerikansk tid, sa utenriksminister Mike Pompeo hvordan dokumentene beviser hvordan kinesiske myndigheter er involvert i en massiv og systematisk undertrykkelse av muslimer og andre etniske minoriteter.

Ifølge Washington Post spiller komponenter, kunnskap og finansiering fra de amerikanske teknologigigantene Intel og Hewlett Packard Enterprise og flere andre en sentral rolle i den kinesiske multimilliardindustrien det er blitt å overvåke og kartlegge disse innbyggere.

USA med hele tiden

Kinas myndigheter bruker redskapene til å spore etniske minoriteter, politiske dissidenter og andre som anses å være en trussel mot myndighetene. Det gjelder også kritikere og trusler mot Xinjiang, der myndighetene oppretter et allsidig digitalt overvåkingssystem som strømmer videre inn til et nettverk av interneringsleirer for muslimer i regionen.

Også selskaper som Seagate Technology, Western Digital, Intel og Hewlett Packard, har pleid omgang med, kurtisert og tjent på den mektige kinesiske overvåkingsindustrien, helt siden dens spede begynnelse.

Kontakten mellom amerikanske interesser og kineserne kom i søkelyset i oktober, etter at Trump-administrasjonen føyet åtte kinesiske overvåkingsselskaper til en eksportsvarteliste.

Det var et av flere trekk for å holde amerikansk teknologi vekk fra Kina. De aktuelle kinesiske selskapene hadde alle sine svin på stien når det gjaldt menneskerettsbrudd i Xinjiang, ifølge USAs handelsdepartement.

Sier de ikke vet

Av 37 kinesiske selskaper som i november i fjor ble trukket fram av kinesiske myndigheter for deres fremragende bidrag til landets overvåkingsindustri, har 17 offentliggjort at de har finansielle eller kommersielle forhold med amerikanske teknologiselskaper.

De amerikanske selskapene sier på sin side at deres produkter kan brukes på en rekke måter, og at de innviklede forsyningskjeder begrenser deres mulighet til å forstå og kontrollere hvordan varene de leverer blir brukt.