Ønsker å starte arbeidsuken hjemme

I februar erklærte Salesforce’ HR-sjef, Brent Hyder den vanlige 9-5-arbeidsdagen for død, da han delte selskapets planer for returen tilbake til kontoret etter pandemien.

Siden da har vaksineringen skutt fart, og verden har så smått begynt å åpne opp.

Norgessjefen i Salesforce, Per Haakon Lomsdalen, mener det er tydelig at de ansatte savner et fysisk sted å møtes og samarbeide.

– Globalt oppgir 72 prosent av medarbeiderne våre at de vil tilbake til kontoret. I juni i fjor svarte kun 32 prosent det samme, sier han.

Har åpnet flere kontorer

I mai åpnet Salesforce flere kontorer i USA, og tidligere skal 22 av selskapets kontorer ha blitt åpnet, blant annet i Asia og Australia. Det har gitt dem interessant innsikt i hvordan den nye arbeidsuken ser ut.

– Erfaringen vår så langt fra gjenåpningen i andre deler av verden er at ansatte hovedsakelig bruker kontoret til samarbeid og møter med kolleger. Etter gjenåpningen brukes 64 prosent av arealene tiltenkt samarbeid, som møterom og lounger, mens kun 24 prosent av ansattes pulter blir tatt i bruk, forteller Lomsdalen i en melding.

Nye kontor-vaner

Ifølge Salesforce er det ansatte i starten av 20-årene som bruker kontoret mest – faktisk dobbelt så mye som de fra 40 år og oppover.

It-selskapet har også erfart at de ansatte ønsker å starte uken hjemme. Onsdag og torsdag er de mest populære kontordagene. Torsdag har blitt en spesielt populær dag, og ser ut til å erstatte mandag som den dagen flest ansatte ønsker å jobbe på kontoret, skriver Salesforce.

Salesforce skal også ha foretatt undersøkelser på dette, som viser at fleksible arbeidstider og muligheten til å velge hvor man jobber gjør ansatte 16 prosent mer effektive når de jobber alene, og 13 prosent mer effektive når de jobber i team.

– Selv om vi nok må jobbe hjemmefra i Norge en stund til er vi glade for erfaringen vi nå henter fra gjenåpningen av Salesforce-kontorer andre steder i verden, og at vi sakte, men sikkert kan begynne å se fremover og legge konkrete planer for hvordan vi skal vende tilbake til kontoret. Det norske Salesforce-kontoret ble etablert under pandemien, og har vokst fra åtte til rundt 80 ansatte det siste året, uten at vi har møtt hverandre ansikt til ansikt. Vi har derfor et stort behov for å samles og bli kjent, sier Lomsdalen.