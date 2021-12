Smart på håndleddet

Annonse

Både Huawei og Oneplus er kinesiske selskaper som begge har satset litt på samme måte inn i et vanskelig marked. Begge merkene har bygget seg opp ved å prise seg lavere enn konkurrentene, men samtidig tilby gode spesifikasjoner og ytelse. Begge selskapene er nå der at prisen begynner å jevnes ut med de andre ledende selskapene, og da settes det kanskje høyere krav.

Luksus eller nøktern

Huaweis GT2 Pro er rimelig tydelig plassert i det øvre sjiktet når det gjelder smartklokker, mens Oneplus’ første forsøk er tydelig enklere og, tør vi si, mer uinspirert. Begge klokkene er på 46 millimeter og vil oppleves som veldig store og kanskje myntet mer på menn. Designet fra Huawei er mer likt en luksusklokke der det føles som om Oneplus har gått for et så enkelt design som overhodet mulig.

Oneplus Watch kommer med en enkel gummireim som tres i seg selv, noe som fungerer godt og klokken er ikke i nærheten av å falle av selv med krevende bevegelser. Huawei på sin side har gått for en lærreim i såkalt Genuine Leather. Det er greit å huske på at dette er den laveste kvaliteten av lær man kan bruke, og vi hadde forventet noe bedre fra GT2 Pro. Likevel ser den glimrende ut, men vi tviler på at reimen ser like pen ut etter noen måneders bruk. GT2 Pro er også en god del høyere enn konkurrenten her, og sett bort fra reimen er det ikke spart på noe når det kommer til materialer. Der Oneplus bruker plastikk og metall, har GT2 Pro en keramisk underside og titanium rundt safirglasset.

Store forskjeller

Det er altså to vidt forskjellige tilnærminger til hvordan en smartklokke bør se ut, men hva med alt under panseret? Om vi begynner med batteriet er Oneplus en helt klar vinner; vi er på den tiende dagen med normal bruk og batteriet er enda ikke tomt. Slik det ser ut må vi lade igjen etter 11 dager. Selskapet lover 14 dager uten lading om du ikke bruker treningsfunksjonene mye på klokken.

Huawei GT2 Pro

Apropos lading; her har Huawei lagt ved en egen trådløs lader med egen USB-C-inngang, mot Oneplus som bruker en proprietær lader med fast ledning. Ikke verdens undergang, men vi liker at vi ikke her helt avhengige av å dra med oss laderen til Huawei overalt.

Batteri i to uker

Batteritiden hos GT2 Pro er på rundt seks dager med meget aktivt bruk, også her lover selskapet opp mot to uker ved forsiktig bruk. Noe av grunnen til at Oneplus vinner her er kanskje at klokken har begrenset funksjonalitet. Ingen av modellene har eSim, og begge kjører sitt eget operativsystem. Oneplus Watch bruker en RTOS-versjon (real time operating system) som gjør at klokken oppleves ekstremt rask i bruken. Dette setter likevel grenser for hva man kan forvente av tredjeparts applikasjoner til klokken, som er nøyaktig null.

Begge klokkene kommer med lagringsplass til musikk, men det er kanskje mer aktuelt å bruke den til å fjernstyre musikapplikasjonen man kjører på telefonen. GT2 Pro mottok nylig en oppdatering som lar deg installere applikasjoner fra Huaweis app-butikk. Det er foreløpig kun 16 applikasjoner man kan installere, men det er en start og det gjør kanskje levetiden til Huawei-klokken noe lenger.

Treningskompis

Begge klokkene har egne treningsmoduler, men også her kommer Oneplus til kort. Vi opplevde til stadighet problemer med GPS og skritteller, og noen treningsrunder lot seg lagre i appen, men var utilgjengelige for å se detaljer fra turene. Huawei har gått litt andre veien her, med over 100 trenings-moduser, samt noen spesialiserte for blant annet golf og ski. Vi testet golfmodusen opp mot en rimelig nøyaktig simulator og fikk gode resultater fra håndleddet. Tilsvarende skuffende er det at Huawei ikke har en tilgjengelig golf-app til klokken.

Huawei auto-oppdager også trening og kommer med forslag rundt hvilken aktivitet du bedriver, hos Oneplus må vi starte og stoppe manuelt, men den oppdager pauser automatisk.

Mer for pengene

Tradisjonelt er vi i Computerworld tilhengere av billigere teknologi som tross alt gjør 90 prosent av jobben man får i mye dyrere produkter. Her gjenspeiler derimot prisforskjellen (1.690 mot 3.250 kroner) tilsvarende forskjell i kvalitet og ytelse. Det er vanskelig å anbefale Oneplus Watch over for eksempel Fitbit Versa som koster rundt det samme.

Oneplus Watch bærer et tydelig preg av å være selskapets første forsøk, selv om ryktene skal ha det til at selskapet var nær å slippe en mer gjennomtenkt smartklokke for noen år siden. Det hele virket litt rasket sammen i siste liten, noe vi ellers ikke kjenner igjen hos Oneplus, som som regel overpresterer når de slipper noe nytt.

GT2 Pro er derimot et smykke av en klokke, og så lenge Watch OS fra Google ikke helt klarer å prestere som forventet er det ingen fare å velge Huaweis egne operativsystem for klokken.