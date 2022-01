Ikea får egen avdeling for smarte hjem  

Annonse

I løpet av forholdsvis kort tid, et par år, har Ikea meldt seg på i kampen om kundene som vil ha teknologi for det smarte hjemmet. Det begynte forsiktig med noen ladestasjoner både kablede og trådløse. Ikke lenge etter lanserte selskapet fjernstyrt oppkoblet belysning via app.

Det siste på kartet er lanseringen av høyttalerprodukter som er et samarbeid med den anerkjente smartprodusenten Sonos. Senere denne måneden skal selskapet lansere smarte oppkoblede persienneløsninger.

Egen avdeling

Som en konsekvens av at selskapet får stadig flere produkter i denne kategorien, og tar dette feltet svært seriøst, opprettes det en egen avdeling for smarte hjemmeprodukter. Dette blir etter sigende den største nye avdeling selskapet har opprettet siden de etablerte barneavdelingen som en egen divisjon.

At Ikea nå gjør en såpass seriøs satsing innen dette feltet kan ha en stor innvirkning på utbredelsen av denne typen oppkoblede produkter. Det skal bli svært spennende å se hva som kommer av produkter fra Ikea i tiden fremover.