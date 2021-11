Nkom utsetter Telenors stengning av kobbernettet

Annonse

Nå blir stengningen av kobbernettet trolig utsatt til 2025, eller til det tidspunkt hvor det er bygget fiber og leveres gode erstatningsprodukter som kan erstatte kobberlinjene. Dette er gode nyheter for alle som er avhengig av sikker kommunikasjon i Norge, ikke minst i distriktene, der kobber i mange tilfeller er eneste redundante alternativ til mobil. Det er også godt nytt for konkurransen i ekom-markedet, noe som igjen vil komme norsk næringsliv og offentlig sektor til gode gjennom fortsatt innovasjon og utbygging – til konkurransedyktige priser.

Besluttet på egenhånd

I januar 2019 besluttet Telenor, helt på egenhånd, å legge ned hele det nasjonale kobbernettet innen utgangen av 2022. Beslutningen var ikke fundert i markedsreguleringen og hverken Nkom eller Telenors grossistkunder var orientert. Situasjonen har etter dette vært uavklart for grossistkundene, herunder GlobalConnect, og med en tilsvarende usikkerhet hos våre kunder. Fiberbasert kommunikasjon er vår forretning og det er vår strategi at alle kunder etter hvert skal få dette. I mellomtiden er vi og våre kunder avhengige at kobbernettet er tilgjengelig for å sikre at hele Norge er på nett inntil ny teknologi faktisk er på plass i hele landet. Vårt budskap har derfor hele tiden vært at vi må ha en kontrollert stengning av kobbernettet – over flere år.

For kort tidsplan

Vi er derfor svært fornøyde med Nkoms forslag til vedtak som denne uken ble sendt ESA. Nkom understreker at Telenors tidsplan for å legge ned kobbernettet er for kort, og at det ikke er forsvarlig å stenge før det er relevante erstatningsprodukter på plass i form av fiber og/eller mobilt bredbånd. Konkurransen rammes når grossistkundene hverken har fått tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å forberede alternative løsninger ved bortfall av kobbernettet. Vi er helt enige i konklusjonen.

Relevante erstatningsløsninger

Nkom åpner for at Telenor kan legge ned kobbernettet raskere dersom selskapet tilbyr grossistkundene relevante erstatningsprodukter for kobberbasert tilgang. Telenor får plikt til å utarbeide en plan for migrering fra kobber til fiber/mobil og grossistkundene skal få gi innspill. Planen skal endelig godkjennes av Nkom. Vi er meget positive til dette og ser frem til å gå i dialog med Telenor for et godt, fremtidig samarbeid omkring slike alternativ.

Bygger ny fiber

GlobalConnect eier og driver et fibernett på totalt 75.000 km i Norden. Vi investerte 3,8 milliarder kroner i utbygging av ny fiber i 2019. Vi vil fortsette å investere og digitalisere Norge. Med Nkoms forslag til vedtak får både vi og kundene våre nødvendig forutsigbarhet til å sikre trygge, solide forbindelser i årene fremover.

Charlotta Rehman er norgessjef i GlobalConnect.