Det offentlige selger digitale brukere

Annonse

Rapporten fra Teknologirådet er grundig og stiller spørsmål ved om det offentlige skal dele brukernes søk og navigering på nettsider til aktører som Facebook og Google. Dette kan være nettsider som håndterer alt fra svært sensitiv informasjon, som helse- og sosialtjenester, til mindre risikable tjenester.

Ett eksempel er om noen søker på muligheter for fosterhjem eller adopsjon, så skal folk da risikere å motta annonser for barnevogner, fornøyelsesparker og hva nå enn, neste gang de bruker Facebook eller søker på Google.

Er det egentlig lovlig at det offentlige, for å spare penger og gjøre det enkelt, benytter seg av analyseverktøy fra de amerikanske gigantene for å håndtere sine nettsider? Burde ikke det offentlige kjøpe verktøy som håndterer de nødvendige analyser og forbedringer uten at opplysninger av noen art blir formidlet til andre?

Selvsagt forstår vi at offentlige etater, som andre med tjenester og informasjon på nettsider, gjerne vil optimalisere ressursbruken og gjøre sine nettilbud bedre. Men de er ikke nødt til å levere fra seg surfedata og annen sporing for å håndtere dette.

Teknologirådet kommer med en rekke forslag til forbedringer, blant annet at det offentlige får betale for verktøyene selv, å forby mikromålinger, begrense datainnsamling og gi bedre informasjon til brukerne om data som samles inn.

Siden Teknologirådet skal gi uavhengige råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi og bidra til en åpen, offentlig debatt, burde oppdragsgiverne ta rapporten alvorlig.

Og til sist: Hvor er Datatilsynet?