Endelig er IT-barten og Movember her igjen!

Starten var i sin tid i Australia, og fokuserte bare på prostatakreft, men nå omfatter aksjonen også psykisk helse og generell fysisk helse i form av økt aktivitet. Sistnevnte er i høyeste grad hyperaktuelt i år, hvor vi alle blir ekstra pasifisert av hjemmekontor.

Hvorfor IT-Barten?

Computerworld har vært en sterk medspiller i Movember og har startet utfordringen IT-barten hvor Norges IT-selskaper kappes om økt fokus på menns helse og samle inn mest penger til forskning på kreft og psykisk helse hos menn.

IT-barten er ikke den eneste samle-barten av sitt slag, IT-bransjen konkurrerer skarpt med Oljebarten som representerer olje- og gassindustrien. Hvis vi skal følge tradisjonen, slår vi Oljebarten ned i støvlene, men vi må holde fokus oppe for ikke å bli slått i år, hvor alt på sett og vis er annerledes.

Hvem er vi?

– Vi har kløende, stikkende overleppe, vi gir partnerne vår såre overlepper, med høy 70-talls faktor og beskyldes lett for å samle matrester hvis vi ikke er nøye med renholdet. Vi ser nok litt umoderne og dumme ut, vi får blikk på bussen, vi får kommentarer av våre kjære, likevel bærer vi barten med stolthet og ære, sier Stian Klepp, som er lagleder for bartelaget til Forse.

– Vi gror bart og samler inn penger for å gjøre en forskjell og for å redde liv! Vi har alle en bestefar, far, bror, sønn eller nabo som vi setter høyt. Han som hjelper, bidrar, lytter og ser deg, sier han.Hver moustache-november (Movember) verden rundt lar menn håret på overleppen for å sette fokus på menns helse, testikkel- og prostatakreft og psykisk/mentale helse.Vi trener (gjør moves), inspirerer, lar barten gro, arrangerer samlinger, samler inn penger til forskning, snakker og opplyser om viktigheten av denne måneden.

Annerledes-året

2020 ble ikke året vi hadde sett for oss. Det brakte et pandemisk virus, økonomisk usikkerhet, permisjoner, oppsigelser og samlivsbrudd. Det har vært store endringer, mye usikkerhet og det har vært tøft.

Klepp tror Movember kan bidra til å lage litt solskinn inn i en monoton hverdag, og at 2020 sånn sett kan være et godt år for bevegelsen. Han oppfordrer alle til å ta kontakt med en du ikke har snakket med på en stund, og spørre hvordan det går.

– Verdens mentale helse-dag var 10. oktober. Én dag i året holder ikke, og nå skal vi ha et lenger fokus igjennom Movember, sier han.

Arbeidsløshet, isolasjon, ensomhet eller stressende livssituasjon øker risikoen for depresjon og selvmordstanker vesentlig. 60 menn tar livet sitt hver time, verden over. Vi kan gjøre en forskjell, vi kan senke tallet.Vi SKAL senke det tallet.

– Vi har alle et ansvar og nå kan DU bidra til å gjøre en forskjell, øke fokus og bevissthet på menns fysiske og mentale helse, sier Klepp.

Movember: Regler

Start nybarbert (helst 1. November)

Gro bart ut måneden. Kun mustasje, ikke skjegg eller flippskjegg.

En liten, elegant ansamling under underleppen er tillatt.

Mustasjen kan ikke nå kinnskjegget, da blir det et skjegg.

Mustasjen kan heller ikke nå bunnen av haken, da blir det en smultring.

Slik blir du og laget med i IT-barten

For å delta i IT-barten må du starte et lag, og melde det inn i Computerworlds IT-bart. Den er registrert som en utfordring i Movember-sidene. Meld deg inn, og laget sitt totale innsamlede beløp automatisk teller med i konkurransen blant norske IT-selskap.

Computerworld vil følge utviklingen på konkurransen utover i november. Slik melder du inn ditt lag:

1. Opprett ditt Mo-Space på no.movember.com

2. Følg instruksjonene og opprett et lag

4. Søk opp IT-barten fra lagets mo-space

5. Klikk for å bli med på utfordringen

