Atea og Sopra Steria går sammen om offentlig sektor

Annonse

Sopra Steria og Atea vil styrke sitt totale tjenestetilbud, spesielt rettet mot Forsvaret og helsesektoren. Samarbeidsavtalen har som mål om å ytterligere styrke det totale tjenestetilbudet spesielt rettet mot offentlig sektor, og Forsvaret spesielt.

To av Norges største virksomheter innen digitalisering inngår nå et samarbeid for å ytterligere styrke sitt totale tjenestetilbud. Spesielt er det Forsvaret og helsesektoren de retter seg inn mot.

– Sopra Steria leverer det ypperste av kunnskap, erfaring og løsninger, og dette er spesielt viktig til samfunnskritiske virksomheter. Vi er derfor svært fornøyde med at Atea samarbeider med oss i denne strategiske avtalen. Sopra Steria og Atea kompletterer hverandre i våre tjenester til markedet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

Rusti sier at spesielt Forsvaret står ovenfor store nødvendige investeringer innen teknologi de neste årene.

Strategisk partnerskap

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea, sier at selskapet har jobbet med både Forsvaret og helsesektoren i mange år:

– Vi kjenner godt utfordringene i disse segmentene. Våre tjenester og løsninger er innovative og markedsledende, og utfyller Sopra Sterias portefølje på en god måte. Sammen skal vi møte Forsvarets og helsesektorens behov fremover. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå disse sektorene som har så viktige og samfunnskritiske roller, sier Jacobs.

– De skal inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene Forsvaret har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier han.

Nettopp dette er det Sopra Steria og Atea gjør gjennom denne samarbeidsavtalen. Begge selskapene er klare på at deres kunder vil nyte godt av samarbeidet, ved at de nå kan tilby enda mer helhetlige tjenester. Derfor er de godt posisjonert til å konkurrere om attraktive kontrakter i Forsvaret, men også innenfor Helse og andre sektorer i tiden fremover, heter det i en pressemelding.