Ny sjef i Forskningsparken

Annonse

Bjørn Erik Reinseth er av styret i Oslotech ansatt som ny administrerende direktør i selskapet etter Karl-Christian Agerup som har ledet selskapet de siste 10 årene. Oslotech forvalter det innovative fellesskapet Forskningsparken hvor 300 virksomheter er lokalisert, av disse er 170 oppstartsselskaper.

Oslotech forvalter Forskningsparken i Oslo og er betydelig eier i inkubatorene StartupLab AS, Aleap AS og Sharelab AS, alle lokalisert i Forskningsparken. Miljøet huser også flere unike laboratorier og forskningsinstitutter.

Sterkt innovasjonsøkosystem

Reinseth har lang og bred næringslivs- og ledererfaring fra blant annet Netcom, Sense Communications, Ferd og Foinco, og har tidlig i karrieren også jobbet på CERN. Styreleder Sverre Munck i Oslotech er svært fornøyd med valget av ny leder for selskapet.

– De siste 10 årene har Forskningsparken opparbeidet seg en sentral rolle i å bidra til fremvekst av nye teknologi- og forskningsbaserte virksomheter og fremstår i dag som et av de sterkeste innovasjonsøkosystemene i Norden. Vi er sikre på et Reinseth kan videreutvikle parken til å skape et enda større fotavtrykk for innovasjon og verdiskaping, sier Munck i forbindelse med ansettelsen.

Avtroppende leder i Oslotech, Karl-Christian Agerup, er også fornøyd med valget: - Bjørn Erik har kombinasjonen av leder- investerings- og gründererfaring som gjør ham meget godt skikket til å bringe Forskningsparken videre til nye mål og resultater, sier Agerup.

Gleder seg til oppgaven

– Å lede Forskningsparken i Oslo er en utfordring jeg gleder meg til og har respekt for. Jeg har stor tro på potensialet og mulighetene for å skape store verdier for det norske samfunnet i fremtiden basert på entreprenørskap, banebrytende teknologi og fremragende forskningsresultater, sier Reinseth.

– Forskningsparken befinner seg midt i dette mulighetsrommet og kan være med på å påvirke suksessen til mange.