Politiet har valgt Telia og Phonero som leverandør

Telia-eide Phonero har hatt Politiet som kunde i over ti år, og etter en helt ny anbudsrunde falt valget igjen på Phonero.

Avtalen omfatter rundt 24.000 mobilabonnement, samt tjenesten Bedriftsnett. Fasttelefoni er også inkludert, med linjer og abonnement til blant annet samtlige politidistrikter og alle politiets lokasjoner. Det oppgir Telia i en pressemelding.

Avtalen er inngått for tre år, med opsjon om forlengelse på ett år av gangen i tre år, totalt inntil seks år.

– Driftssikre kommunikasjonsløsninger er med politiet i deres arbeid overalt, hele tiden. Vår teknologi og tjenester vil være avgjørende for at politiet kan løse sitt oppdrag på best mulig måte. Det er vi stolte av, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia.

– Den nye avtalen har stor betydning for politiets evne til å løse sine beredskaps- og politioperative oppgaver. Avtalen legger til rette for god operativ evne ved å sikre oss god dekning og stor fleksibilitet. Avtalen vil også gi økonomiske besparelser for etaten, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i pressemelsingen.