Windows 11: – En ny milepæl for Windows og Microsoft

–Vi er svært gira over å endelig kunne lansere Windows 11, og vi håper løsningen vil inspirere deg til å skape og øke produktiviteten din. Hele brukeropplevelsen bringer deg nærmere det du liker å gjøre, den setter deg i stand til å produsere og være kreativ. Målet er at Windows 11 skal gi deg en følelse av å være hjemme, sier Christian Almskog, leder for Surface i Microsoft Norge, i en pressemelding.

Dag Nyrud, leder for Modern Work i Microsoft Norge, gleder seg også til utrullingen av Windows 11 i markedet.

– Alle skal kunne mestre Windows 11. Vi har designet det slik at du uavhengig av alder, funksjonsevne, og bruksområde skal få den samme gode brukeropplevelsen. Det at operativsystemet skulle være tilgjengelig for alle, har vært en viktig forutsetning fra dag én, sier Nyrud.

Han slår fast at nye Windows 11 skal være enkelt å bruke, enkelt å lese og enkelt å snakke til.

– Vi er stolte over at Windows 11 er den mest inkluderende versjonen av Windows noensinne, bygget sammen med og for personer med funksjonsnedsettelser, sier Nyrud.

Hybrid arbeidsdag

Windows 11 er også utviklet med tanke på at brukerne skal lykkes med en hybrid arbeidshverdag og læring. Korona-pandemien har ikke bare skapt en digital transformasjon, men den har også illustrert viktigheten av å kunne jobbe fra andre plasser enn kontoret, mener Microsoft.

– Med overgangen til en hybrid arbeidshverdag, har vi forstått hvor viktig det er med digitale verktøy som er fleksible og ikke minst trygge og sikre å jobbe med, uavhengig av hvor du jobber. Derfor er Windows 11 bygget på fundamentet til Windows 10, noe som gjør den kompatibel og gjenkjennbar for dagens Windows-brukere, avslutter Nyrud.