Netcompany etablerer seg i Trondheim

It-selskapet Netcompany, som nylig utviklet Smittestopp-appen og Barnevernets nye digitale plattform, har fått flere store oppdrag. Dermed må selskapet på jakt for å finne lokaler og medarbeidere i Trondheim.

– Etableringen i Trondheim er et resultat av vi har fått tildelt flere nye oppdrag både i offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av å være nær kunden, og i Trondheim får vi tilgang til enda flere kloke hoder, noe som er avgjørende for det videre arbeidet vårt med å digitalisere Norge. Vi har etablert oss som en viktig leverandør av digitale tjenester til det offentlige Norge og til større bedrifter, og ser fram til å fortsette dette arbeidet i Trondheim, sier daglig leder Geir Arne Olsen i Netcompany, i en melding fra selskapet.

Selskapet skal nå være på jakt etter 30 nye medarbeidere i Trondheim, som etter hvert skal bli 100. Kanskje kan de finne passende kandidater via NTNU- foreningen Abakus, son selskapet allerede har etablert et samarbeid med. Abakus er linjeorganisasjonen for studentene ved Datateknologi og kommunikasjonsteknologi, og er opptatt av å gi unge digitale talenter muligheten i arbeidslivet.

– Vi er på jakt etter talentene og utviklerne som ønsker å være med på å forme morgendagen gjennom prosjekter som betyr noe for folk flest. Våre nye medarbeidere i Trondheim skal ikke bare levere lokale tjenester, men tjenester til hele landet, sier Olsen.