Marte T. Reid ansatt som første norgessjef i The Cloud People

Annonse

– The Cloud People vokser kraftig og vi vet at vår suksess er hundre prosent basert på vår evne til å skape suksess hos kundene våre. Derfor ønsket vi en norgessjef med lang erfaring fra kundesiden, og som vet hva som kreves av en leverandør, sier konsernsjef Bjørn Jarl.

Den perfekte kandidaten fant han i Marte T. Reid. Hun kommer fra stillingen Director It Core Operations i Wilhelmsen Group, hvor hun har jobbet i over ti år. Der har hun blant annet bygd opp en global it-support organisasjon hvor hun har implementert globale kvalitetsstandarder.

Annonse

Reid har i tillegg lang internasjonal erfaring innen salg, kundeservice og ledelse. Hun har studert og arbeidet i England i ti år.

Vil utvikle den beste it-partneren

Annonse

The Cloud People hjelper organisasjoner med å transformere sin virksomhet til skyen så de kan utnytte konkurransefortrinnene fra markedets ledende skybaserte plattformer; ServiceNow og Google Cloud Platform.

– Måten The Cloud People går til markedet med konsulenter på – og vekstambisjonene. Det var det som fikk meg til å takke ja til jobben som ny norgessjef. Jeg har virkelig lyst til å være med på å utvikle dette ​selskapet videre, sier Reid i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Den nye norgessjefen får en sentral rolle i å sikre vekstambisjonene etter at PE-fondet Longship gikk inn som eier og tilførte The Cloud People et tresifret millionbeløp. I 2020 omsatte The Cloud People for 40 millioner kroner. I år sikter TCP mot en omsetning på mellom 150 til 200 millioner kroner. Ambisjonen i 2023 er å nå 500 millioner på topplinjen.

Reid trekker frem Smart Resourcing-konseptet. Selvbetjeningsportalen Smart Resourcing revolusjonerer bemanning av it-prosjekter, og gjør det enklere enn noensinne å finne rett person eller sette sammen det perfekte teamet for jobben du skal ha gjort. Det spesielle med Smart Resourcing er at man ser hva man betaler for og betaler bare for de ressursene og den kompetansen man trenger.

Nå ønsker Reid å videreutvikle The Cloud People til å bli den beste it-partneren:

– Tre ting kjennetegner en god it-partner: Åpenhet, ærlighet og å være proaktiv. Dette samsvarer med verdiene til The Cloud People. Dette er noe jeg vil være med på å videreutvikle ytterligere slik at The Cloud People blir kjent for langvarige og dype partnerskap med våre kunder.

– Med Marte T. Reid som norgessjef er vi klar for å løfte The Cloud People mot å bli en enda bedre partner for våre kunder, sier konsernsjef Bjørn Jarl.

Reid starter i The Cloud People den 1. november.