Reen kjøper finske Enevo Group

Annonse

Reen utvikler programvare- og sensorteknologiløsninger for å effektivisere avfallshåndtering. Selskapet er en spinn-off av Europas nest største telematikkselskap, Abax Group. Enevo Group utvikler sensorteknologi for avfallsindustrien. Nå slås de to selskapene sammen. Det kommer frem i en pressemelding. Reen skriver at oppkjøpet vil legge til rette for nye forretningsmodeller og videre vekst, som igjen vil bidra til å effektivisere og modernisere avfallshåndtering over hele verden.– Vi er veldig fornøyde med at vi i Reen får selskap av det talentfulle Enevo-teamet for å videreutvikle løsninger av høyeste kvalitet for logistikk rundt avfallshåndtering, sier Bjørn Erik B Helgeland, arbeidende styreleder i Reen.– Reen som ny eier vil forbedre mulighetene våre for å fortsette å investere i teknologiutvikling og verdiskaping til vår felles kundebase globalt. Vi ser frem til dette neste kapittelet for Enevo og Reen, og går sammen for å danne en sterk global aktør innen avfallshåndteringsteknologi, sier Fredrik Kekalainen, grunnlegger av Enevo Group.Eksisterende kunder og løsninger i bruk påvirkes ikke av oppkjøpet. Gruppen vil fortsette sin europeiske virksomhet fra kontorene i Larvik, kommer det frem i pressemeldingen.

Den nye gruppen støttes av nordiske og europeiske ledere innen avfallshåndtering og telematikkindustri: Norsk Gjenvinning Group og ABAX Group.