Ny undersøkelse om kildekritikk på nett

I Medietilsynets undersøkelse om kildekritikk på nett fikk respondentene flere praktiske oppgaver, blant annet skulle de svare på om konkrete saker fra en nettavis var redaksjonelle eller kommersielle. Det kommer frem i en pressemelding. Rundt åtte av ti klarte de fleste testene, men fire av ti forvekslet en redaksjonell test av håndsprit i nettavisen VG.no med kommersielt innhold. Nesten halvparten svarte feil på at en sak om Netflix-serien The Queen’s Gambit var redaksjonell.

– Generelt klarte mange å identifisere saker som var åpenbart redaksjonelle og kommersielle saker som var tydelig merket. Flere har problemer med saker som for eksempel forbrukertester, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i pressemeldingen.

– Resultatene viser at tydelig merking og tiltak for å styrke kildekritisk kompetanse er viktig, konkluderer hun.

– Krevende

Respondentene måtte ta stilling til kilden for i alt seks saker på en forside fra VG.no, og vel fire av ti hadde alt riktig. De yngste og de eldste scoret dårligst: Blant 16–24-åringene svarte 35 prosent riktig på alle sakene. I aldersgruppen 60–79 år hadde 34 prosent alt rett, mens blant dem over 80 år svarte kun 18 prosent riktig på alle spørsmål.

– Resultatene viser at det kan være krevende å orientere seg i den digitale informasjonsflommen, og at det er viktig å jobbe med tydelig merking og identifisering av ulike typer innhold. Alle er tjent med at den som leser vet hvem som er kilden til informasjonen, sier Velsand.

De som er i alderen 25-59 år er overrepresentert blant dem som har alt riktig. Respondenter med høy utdanning og høy tillit til mediene svarer også i større grad riktig i testen.

Fire av ti i undersøkelsen svarte at de har trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame.

Respondentene skulle også definere hvilken type informasjon et søk på Google ledet til, og om det var kommersiell, redaksjonell eller offentlig informasjon. Ett av søkeresultatene viste informasjon om godkjenning av vaksiner fra Legemiddelverket. Fire av ti svarte «vet ikke» eller feil på denne oppgaven. Særlig de unge (16-24 år) og de eldste (over 80 år) slet med å identifisere riktig avsender.

– Å ikke forstå forskjellen på kommersiell, redaksjonell og offentlig informasjon, kan føre til at folk tar beslutninger på feil premisser. En kommersiell virksomhet har jo for eksempel en annen agenda enn det offentlige, sier Velsand.

