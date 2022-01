Satser stort på sikkerhet i skyen

Annonse

Som Microsofts nye strategiske partner på sikkerhet, gjør Orange Cyberdefense nå en stor satsing på sikkerhet i skyen, skriver de to selskapene i en pressemelding. Orange skal bygge kompetanse innen Microsoft sin sikkerhetsportefølje, noe som blant annet innebærer flere ansatte og fokus på sertifiseringer innen både teknologi og salg.

– Samarbeidet med Microsoft gir oss i Orange Cyberdefense muligheten til å ytterligere bygge vår kompetanse på skysikkerhet og få en strategisk posisjon i dette markedet sammen med en av de ledende leverandørene i feltet. I løpet av kort tid skal vi lansere spennende driftstjenester på Microsoft sin løsningsportefølje og sikkerhetsplattform; deriblant deres drift og administrasjonsverktøy Sentinel (SIEM) og Defender for sikring av tjenester i så vel sky som i egen infrastruktur, sier Thomas Kronen, norgessjef i Orange Cyberdefense.

Microsofts sikkerhetsplattform er skybasert, og er satt opp for å imøtekomme organisasjoner som vil flytte flere av applikasjonene sine sikkert til skyen.

– Vi ser at kundene flytter mer og mer av sine tjenester ut i skyen, og mange av har allerede flyttet mye ut i Microsoft sine skyløsninger. Dette betyr at vi må være nysgjerrige og engasjerte, slik at vi hele tiden er oppdatert på den beste måten å sikre tjenestene, med god arkitektur og gode teknologiske løsninger. Det vil også øke verdien på vår leveranse til kunder at vi nå kan sikre hele deres it-plattform uavhengig av om det er on prem, hybride, cloud eller multi cloud miljøer, sier Håkon Nikolai Stange Sørum som er teamleder for Cloud i Orange Cyberdefense.

Han ser også at kundene har et økende behov for en dyktig leverandør som kan bistå med driften av disse løsningene. – Det er dette partnerskapet med Microsoft muliggjør for oss i Orange Cyberdefense, sier han.

Også Microsoft ser frem til samarbeidet.

– Erfaringen og kompetansen de har vil tilføre Microsoft en sterk muskel, noe som vil forsterke vår posisjon som en ledende cybersikkerhetsaktør i det norske markedet. Med Orange Cyberdefense som strategisk samarbeidspartner er vi på god vei mot å bygge et tryggere digitalt samfunn sammen, sier Nils-Ove Gamlem i Microsoft Norge.