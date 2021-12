Mnemonic fortsetter å vokse internasjonalt med nytt kontor i USA

Annonse

Det helnorske sikkerhetsselskapet Mnemonic fortsetter suksessen. Etter at investeringsselskapet Ferd kom inn på eiersiden i fjor, har selskapets internasjonale satsning virkelig skutt fart.

Nå melder selskapet at de har åpnet sitt første kontor i USA, i Palo Alto, som ligger i hjertet av Silicon Valley. Dette kommer etter at selskapet åpnet sitt London-kontor i fjor høst.

MDR er et vekstområde

I pressemeldingen peker Mnemonic på fagområdet «Managed Detection and Response» – MDR – som et raskt voksende marked som selskapet skal betjene. De viser til en rapport fra analyseselskapet Gartner, som spår at innen 2024 vil 25 prosent av verdens organisasjoner bruke MDR-tjenester, opp fra mindre enn fem prosent i dag.

Mnemonic definerer MDR som et sett av tjenester omkring sikkerhetsovervåking av kundenettverk med mål om å oppdage og reagere på sikkerhetshendelser i nær sann tid. Dette omfatter både preventive tiltak basert på dagens trusselbilde, til etterforskning, respons og gjenoppretting etter sikkerhetshendelser, og avansert overvåking av enheter og loggdata. Dette omfatter også industrielle kontrollsystemer.

– Vi har sett en utrolig økning i etterspørselen etter MDR-tjenester globalt. Virksomheter leter etter sikkerhetspartnere som kan tilpasse seg deres behov og bistå dem effektivt med å oppdage og reagere på truslene de møter på daglig basis, sier Tønnes Ingebrigtsen, grunnlegger og administrerende direktør i selskapet.

Norsk sjef

Mnemonic har etablert sitt nye USA-kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto. Den amerikanske avdelingen skal ledes av nordmannen Stian Maurstad, som har bakgrunn fra Innovasjon Norge, Check Point og Riverbed.

– Timingen til etableringen har hatt flere avhengigheter, blant annet det å finne den rette personen til å lede og utvikle kontoret. Stian har vært basert i Palo Alto California i fem år nå, han kjenner Mnemonic, folkene her og kulturen vår godt. Vi er veldig fornøyde med å ha ham ombord, sier Ingebrigtsen.

– Tiden jeg har tilbragt her har vært lærerik, og den har gitt meg innsikt i hva som kreves av internasjonale teknologiselskaper for å lykkes i USA. Konkurransen er tøff, men mulighetene er endeløse, sier Maurstad.

– Mnemonics reise fram til nå har vært bemerkelsesverdig, og grunnleggerne og de ansatte har all grunn til å være stolte. Det faktum at de nærmer seg 20 års drift, har så å si ingen gjennomtrekk av ansatte, er rangert som en av Europas topp arbeidsplasser, og får rosende omtale av analyseselskapet Garter er imponerende, legger han til.