Stillhet på kontoret med støydemping

Åpne landskap. Kanskje var det frie enger, daler som strekker seg inn i solnedgangen og grønne enger de så for seg, de som først fant ut at åpne kontorlandskap var tingen. De så nok ikke for seg at Maria fra økonomiavdelingen kontinuerlig skal ta personlige, høylytte telefonsamtaler rett ved ditt skrivebord, eller at Karl fra shipping tygger mat som om han var en ku med dårlig tid.

Undervurdert

Da er det bra at det i de siste årene har blitt satt et søkelys på støydemping. Ikke hos Maria fra økonomiavdelingen, selvsagt, men fra hodetelefon-produsentene. Det er undervurdert å ikke bare kunne bruke et hodesett til videomøter og telefonsamtaler, men også til å filtrere ut unødvendig støy.

Det er altså en grunn til at hodesett ment for denne bruken koster vesentlig mer enn et gjennomsnittlig stødempende hodesett; de gjør rett og slett en bedre jobb. Logitechs Zone Wireless er et godt eksempel på dette produktsegmentet; den filtrerer ut unødvendig bakgrunnsstøy, uten at du må rope om noen snakker til deg. Samtidig fungerer det utmerket koblet mot både pc og smarttelefon. I Computerworlds noget bråkete kontorlokaler fikk vi nesten 30 meter trådløs rekkevidde til pc-en, telefonen er selvsagt avhengig av å være nærmere med sin bluetooth-tilkobling.

Hele dagen

Høretelefoner i dette segmentet er ment til å brukes gjennom en hel arbeidsdag og skal dermed virke behagelig å ha på. Her har Logitech truffet blink, og det gjør heller ingenting at de også ser ok ut på hodet, i motsetning til en del andre varianter vi er mer vant til å se i kundesenteret. Prisen er relativt høy på rett over 2.000 kroner, men det har samtidig blitt et så viktig arbeidsredskap at det er lett å se nytten.

I tillegg er Zone Wireless meget gode til musikk, med en lyd som er rund og fin uten for skarpe diskanter. Det eneste vi savner er en vugge som lader opp hodetelefonene når vi ikke er på jobb, det finnes ikke noe verre enn å komme mandag morgen til tomt batteri. Anbefales.