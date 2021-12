Styrker posisjonen på skytjenester til maritim sektor

Annonse

Det går unna i Visolit om dagen. Selskapet, som blant annet tilbyr skytjenester og outsourcing av it-drift, har nylig kjøpt opp it-selskapet Innovasjon AS.

I tillegg er de valgt til skypartner av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS).

Skypartner

KGJS, et internasjonalt rederi med hovedkontor i Bergen, har valgt Visolit som sin nye skypartner.

Avtalen omfatter skytjenester og it-drift på 37 skip, i samarbeid med partner for teknisk drift av skip, OSM Maritime, i tillegg til it-drift av kontorlokasjoner i Bergen og Oslo. Avtalen har en verdi på ca 25 MNOK. Det skriver Visolit i en pressemelding.

Som en del av avtalen, blir KGJS ansatte innen it-ledelse og it-drift i Bergen overført til Visolit.

Visolit har allerede en sterk posisjon i shipping, med navn som Western Bulk, BW Offshore, Höegh LNG og OSM Maritime på kundelisten.

I tillegg sørger Visolits nylige oppkjøp av it-selskapet Innovasjon for videre styrking av Visolits posisjon på skytjenester til shippingbransjen og relaterte bransjer.

Lokal tilstedeværelse

– Vi styrker vår posisjon ytterligere geografisk og i vertikalen maritim sektor, og er godt rigget for å hjelpe kundene over til skyen, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs, i meldingen om oppkjøpet.

Hovedmarkedet for Innovasjon AS er i Oslo/Akershus og selskapet har kunder i de fleste næringssegmenter, men spesielt i bransjene shipping, regnskap og finans. Eksempler på kunder er blant annet Oslo Shipbrokers og Uno Offshore. Innovasjon AS har 19 ansatte, og omsatte i 2019 for 30,3 MNOK, heter det i meldingen.

– Kundene setter pris på vår lokale tilstedeværelse, og med kontorer som dekker store deler av Norge og Sverige, får kundene med Visolit en partner med nærhet til -og kunnskap om- bransjen de opererer i, sier Mjøs.