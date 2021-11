Microsoft vil ha mer åpen data

Annonse

Sammen med organisasjoner som Open Data Institute og The Governance Lab (GovLab) ved Universitetet i New York skal Microsoft lansere et initiativ som skal fokusere på bedre og sikrere deling av data. I en melding sier selskapet at de mener alle kan dra fordel av å åpne, dele og samarbeide rundt data for å ta bedre beslutninger, forbedre effektiviteten og håndtere store samfunnsutfordringer.

I takt med økningen i mengde data ønsker Microsoft å gjøre disse dataene tilgjengelige for flere aktører, og ikke bare de få som faktisk sitter som eiere.

Open Data-Kampanjen er ment for å bidra til en diskusjon om hvordan verden bruker og deler data i dag. Innledningsvis presenterer selskapet tre trinn:

1. Kartlegge egne prinsipielle retningslinjer. Selskapet har selv vedtatt et sett med prinsipper som skal være førende for hvordan de jobber mot mer åpenhet rundt data. I tillegg ønsker de å informere om hvordan Microsoft åpner og deler data på en ansvarlig måte.

2. Forpliktelse til nye samarbeid. I tillegg til å kartlegge noen prinsipielle retningslinjer, vil samarbeid med andre være viktig for å skape gode resultater. Microsoft forplikter seg til å lansere 20 datasamarbeid innen 2022, og bygge partnerskap for å håndtere de største utfordringene i vår tid. Dette inkluderer å jobbe med ledende organisasjoner innen datadeling som «Open Data Institute» og The Governance Lab (GovLab) ved NYU.

3. Gjøre datadeling enklere og tryggere. Hvis dataene er åpne og tilgjengelige, men vanskelige å bruke, tjener de ikke sitt formål. En stor utfordring er at data ofte blir samlet inkonsekvent i en rekke forskjellige formater og dokumenttyper.

Micsrosoft vil bruke erfaringen selskapet har rundt deling av åpen kildekode til å forbedre og sikre deling av data og vil utarbeide maler som alle kan bruke for å enkelt dele data og fortsette å bygge videre på ledelse, lisensiering og juridiske verktøy.