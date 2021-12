Nok en Windows-oppdatering skaper problemer

Annonse

Den siste oppdateringen av Windows 10, KB4556799, har forårsaket en lang rekke problemer for flere brukere, melder Techradar, Forbes og andre medier.

Blant problemene som er nevnt, er Blue Screen of Death (BSOD/blåskjerm), flimrende hvite skjermer, at Windows 10 plutselig starter i S-modus (hvor en del funksjoner ikke er tilgjengelige), lydfeil og at søk i Outlook ikke fungerer som det skal.

Det er ingen som har noen kjent oversikt over hvor mange som er rammet. Microsoft har ikke kommentert saken.

Skulle du være utsatt for dette, kan du avinstallere oppdateringen. Om du får tilgang til Windows’ innstillinger. Hvis du vil vente med å installere denne oppdateringen, kan du sette Windows Update på pause en måneds tid, og se om Microsoft kommer med en ny oppdatering.