Stor Microsoft-lansering i kveld. Massive lekkasjer allerede

Annonse

I kveld er det duket for Microsofts første Surface lansering på flere år. Klokken 16 i ettermiddag braker det løs og hvis du skulle ønske å se lanseringen live kan du gjøre dette ved å følge denne lenken.

Flere Surface-nyheter

De siste dagene har det dukket opp flere lekkasjer om hva Microsoft kommer til å lansere i kveld. Disse går blant annet ut på at Surface nå endelig får USB-C. Dette er i tilfelle et etterlengtet grep fra Microsoft sin side. Mange har ventet lenge på at selskapet endelig skal få oppgradert den populære serien med denne teknologien.

I tillegg er det selvfølgelig flere helt nye enheter på gang. Noen av de heteste ryktene går ut på at Microsoft blant annet vil utvide utvalget av Surface Laptop med skjermstørrelser i både 13" og 15 ". Dette vil i tilfelle gi det samme utvalget som Apple i dag opererer med for sin MacBook Air.

Det er også forventet at selskapet skal komme med en helt ny ren Surface-enhet. Det vites ikke så mye om denne for øyeblikket, men av bilder vi har sett kan det se ut som den få en ny og mye smalere ramme enn det den har i dag. Det har også versert noen rykter om at den skal utstyres med to skjermer. Dette stiller vi oss imidlertid noe tvilende til. Vi får vente å se i ettermiddag. Microsoft overrasker oss kanskje.