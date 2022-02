Telenor med 5 GB fri data utenfor EU

Annonse

Nordmenn reiser mer og lengre enn de fleste. Idet ferden går utenfor EU får mange seg en overraskelse når mobilregningen skal gjøres opp, siden taksameteret for både tale og data begynner og gå ganske fort når man kobler seg til mobilnett utenfor Europa.

De yngste blant oss, de mellom 18 og 28 år, er ivrige databrukere også på ferie, opplyser Telenor i en pressemelding. Ifølge målinger fra Telenors eget nettverk bruker de yngste 70 prosent mer data enn de andre Telenor-kundene når de er ute på tur. Det kan bli dyrt, så nå lanserer Telenor ekstra fordeler for denne gruppen når de er på reisefot.

«Yng Goodies»

Telenor har lansert abonnementet «Yng Goodies», som nå altså utvides med ekstra fordeler for yngre reisende både innenfor og utenfor EU. Selskapet skriver i pressemeldingen at «Yng Goodies er et mobilabonnement for de mellom 18-28 år og kan tilpasses eget forbruk. Eksempelvis kan du velge Goodies som "Feriedata". Denne gir deg dobbel datamengde tre måneder i året, som du kan bruke i EU/EØS. Du kan også blant annet velge goder som gir deg 5GB ekstra data til bruk utenfor EU hver måned, eller fire timer ringetid fra Norge til alle land i hele verden».

– Unge er stadig på jakt etter nye eventyr. Når man reiser vil man ha muligheten til å være på nett, og tidligere har dette ført til dyrere telefonregninger. Nå som vi har lansert Yng Goodies gir vi de unge ekstra fordeler, også når de er på tur, sier Erik Getz Skotvedt, leder for Yng i Telenor Norge i pressemeldingen.

USA på topp

Ifølge nye tall fra Telenors mobilnett bruker unge i gjennomsnitt 69 prosent mer data innenfor EU, og 63 prosent mer data utenfor EU enn øvrige Telenor-kunder. De aller fleste ønsker å ta med seg mobilvanene sine til utlandet, uavhengig om man er flittig bruker av Tiktok, Snapchat eller Google Maps.

– Når du benytter mobiltelefonen på tur, blir reisen ofte litt enklere. Du kommer deg lettere frem, vet hvor du befinner deg og kan betale kjapt og enkelt. For å ivareta at både reise- og mobilopplevelsen blir så optimal som mulig, har vi åpnet for at våre Yng-kunder kan få en 5GB roaming-pakke hver måned som de fritt kan bruke i sone 1-land utenfor EU, sier Skotvedt.

Listen av land denne løsningen gjelder for er: USA, Sveits, Serbia, Montenegro, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Grønland, Jersey, Ukraina, Australia, Canada, Kina, Færøyene, Hong Kong, Russland, Singapore, Makedonia, Bahrain, Israel, Kuwait, Oman, De amerikanske Jomfruøyene.

Ifølge tallene fra Telenors nettverk er dette de fem landene som det roames mest fra utenfor EU: USA, Thailand, Kina, Canada og Australia.