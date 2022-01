Dårlig nytt for telefonprodusentene

Annonse

Oppgradering til nye modeller har lenge vært en fast greie for mange telefoneiere. Viktigere er at det har vært en meget viktig inntektskilde for produsenten. Når brukermassen skifter telefon omtrent hvert halvannet år er det en meget lukrativ inntektskilde for telefonprodusentene.

Dette er nå i ferd med å endre seg dramatisk. En undersøkelse gjort av det amerikanske selskapet Ting Mobile viser at utskiftingssyklusen er i ferd med å øke dramatisk. Her i Norden har vi vært på toppen hva mobilutskifting angår med våre 18. måneders syklus. Følger vi samme trenden som USA vil denne syklusen øke til mellom 3 og 5 år. Dette er noe produsentene må oppleve som svært dramatisk.

Annonse

Denne økningen av utskiftingssyklusen er en viktig grunn til at produsentene av smarte telefoner allerede nå opplever en kraftig svikt i salget. Dette sammen med at prisene for toppmodellene er svært høye, forbedringene som kommer med de nye modellene oppleves som små bidrar også til at markedet stagnerer.

Sett fra et samfunnsperspektiv burde dette glede mange som er kritiske til det overforbruket som forkommer spesielt i den vestlige verden. Vi beholder produktene lenger og det er en miljømessig fordel. Det er mer tvilsomt sett fra et økonomisk perspektiv og spesielt sette fra produsentenes ståsted.