Telia bygger ut mobildekning ved Trollstigen med grønn energi

Annonse

Statens Vegvesen lyste ut anbudskonkurranse om mobildekning i området langs fylkesvei 63 fra Trollstigplatået og mot Langdalen i Møre og Romsdal. De ønsket et pilotprosjekt med mobildekning i et område hvor det er utfordrende å få tilgang til strøm og hvor man fortrinnsvis ønsker bruk av fornybar energi med nullutslipp. Nå har Telia vunnet anbudet og skal bygge en basestasjon som sørger for dekning når veistrekningen er åpen.

Annonse

Mellom Trollstigen og Valldal er det 11 kilometer med vei uten mobildekning, og det har vært til bekymring for dem som ferdes i det populære området. Nå skal det settes opp en basestasjon i dette området som ligger i en nasjonalpark. Derfor blir strømforsyningen lagt til solceller og vindturbiner. Hydrogen blir brukt som reserveløsning, og dette er heller ikke forurensende.

Annonse

Det er allerede dekning for nødnett, men det blir nå samlokalisert i Telias mast. Veien er vinterstengt, så selv om Telia setter i gang så fort som mulig, vil åpningen av basestasjonen først skje til sesongåpningen neste år.