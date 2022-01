Næringsministeren lager digital port til virkemiddel-jungelen

Annonse

– Teknologien finnes allerede, dette trenger derfor ikke bli dyrt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå skal han gjøre det lettere å finne frem i jungelen av støtteordninger til næringslivet. I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet lover næringsministeren at alle bedrifter, i løpet av år 2020, skal kunne starte søknadsprosessen til pengestøtte i en ny, digital portal.

Dyrt og tungvint

I dag kan gründere og bedrifter velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når de skal søke penger til forskning og innovasjon. Men tilbakemeldinger fra bedriftene er at de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler, som er uoversiktlig og vanskelig å finne frem i.

En ny kartlegging Deloitte har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet viser blant annet at:

Det er i dag rundt 180 forskjellige ordninger som forvaltes av 14 departementer og 18 ulike nasjonale aktører.

Det er dyrt å finne frem, søke og rapportere: Det er vanlig å bruke ti dagsverk til sammen per søknad. Hvis vi bruker tall fra SSB koster dermed en søknad over 30.000 kroner.

To av fem trenger hjelp til å søke. Nesten en av fem betaler for å få hjelp til å søke.

Starter nå

Næringsministeren sier at funnene viser at det er behov for en enklere vei inn i jungelen av støtteordninger og virkemidler. Ved å gjøre det lettere å få tak i viktig informasjon kan næringslivet spare mye tid og penger. Røe Isaksen mener at for eksempel Brønnøysundregistrene kan danne utgangspunkt for en slik samlet port.

– Dette er et av mine viktigste politiske prosjekter som næringsminister. En digital port inn til alle ordningene er bare et lite skritt på veien i denne store prosessen, sier Røe Isaksen.

Arbeidet med en slik portal starter nå, og portalen kan være oppe og stå i løpet av ett års tid.