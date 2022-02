Flere sliter med å bruke Nav

Annonse

Det sier Ragnhild Guddal, som leder et prosjekt for å gi rusmisbrukere oppfølging, til NRK. Hun kjemper for at de svakeste ikke skal rammes av forandringene i Nav.

– Jeg ønsker vi skal ha et samfunn hvor Nav er det siste sikkerhetsnettet vårt og som tar imot alle. Da må vi ha døra åpen. Du må kunne komme inn der og møte et menneske som kan hjelpe deg, sier Guddal og fortsetter:

– Har du ikke telefon eller bank-ID, så står du der.

Også Senterpartiet reagerer på det samme. De har fremmet et representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus. Forslaget skal opp i Stortinget 10. mai.

− De som trenger det mest, får ikke den hjelpen de skal ha. Det er uverdig, sier Sps arbeids- og sosialpolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen til NTB.

