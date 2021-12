Netthandelen økte med 54 prosent i Q2. Historisk, mener Salesforce

Annonse

– Netthandelen i andre kvartal bekrefter at koronakrisen har endret kjøpsvanene våre, sannsynligvis permanent.

Det sier Lars Grønkjær, ansvarlig for handelsløsninger i Salesforce, i en pressemelding.

I en ny rapport fra CRM-selskapet viser data fra 1388 nettbutikker i 42 land en netthandel-økning på 54 prosent. Dette skal være den største økningen Salesforce har registrert etter at de lanserte sin sin Q2 Shopping Index for syv år siden.

Indeksen viser også at antall bestillinger, gjennomsnittlig forbruk per besøk og trafikk har steget kraftig – med henholdsvis 57, 38 og 11 prosent, sammenliknet med andre kvartal i 2019.

Grønkjær mener at rekordøkningen i digital omsetning i Norden tydeliggjør at netthandel har kommet for å bli, også når pandemien er over.

– Dette vil få varige konsekvenser som krever at virksomheter omstiller seg til den nye normalen, sier han i meldingen.

Shoppinglystne folk i Norden handler gjerne varene sine på smarttelefonen. Over halvparten (55 prosent) av bestillingene som ble gjort i andre kvartal av 2020 ble gjort på mobil. Bruk av PC steg noe, til 37 prosent, mens nettbrett har blitt mindre populært, og utgjør kun 6 prosent av alle kjøp.

Globale nettvaner

Også globalt har det skjedd en kraftig vekst. I andre kvartal av 2020 økte salget på nett med 71 prosent sammenliknet med fjoråret. På handlelisten finner man stadig mer dagligvarer, men også spill og leker. Sistnevnte kategori skal ha økt med hele 181 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Koronakrisen skal også ha ført til at vi handler mer målrettet på nettet.

Stor økning i trafikk i høysesonger som juletider, betyr ofte lavere konverteringsrater. Denne trenden gjorde Q2 en slutt på. Til tross for en historisk økning i trafikk på 37 prosent i andre kvartal av 2020, steg konverteringsraten med 35 prosent, sammenliknet med samme kvartal i 2019, da trafikken var lavere, skriver Salesdorce i meldingen.