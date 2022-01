Den norske nettleseren Vivaldi er lansert i mobil versjon for Android

Annonse

Beta-versjonen av Vivaldi er nå tilgjengelig for alle via Google Play. NB: For Google Play på mobilen, søk på "Vivaldi Beta", ellers får du treff på alt annet enn nettopp det.

For dem som bruker pc-versjonen er det flere funksjoner å kjenne igjen, som startskjermen, synkronisering av bokmerker og annet mellom enheter, utklippsverktøy, historikk og notater.

Android-versjonen er gir ikke de samme mulighetene til personlig tilpasning som pc-versjonen, men ut fra egen erfaring, skulle det nesten bare mangle. En nettleser på en mobil enhet bør være rask og intuitiv, og det mener jeg Vivaldi så absolutt har lykkes med.

Computerworld fikk tilgang til Vivaldi for Android i forrige uke, så jeg skal ikke påstå at den er gjennomtestet, men førsteinntrykket er absolutt positivt. Nå skal det legges til at jeg bruker Vivaldi på pc både hjemme og på jobb, og har gjort det siden det dukket opp.

Sånn er det med Chrome og Opera også, faktisk er det bare Firefox og Edge jeg har sluttet med – uten annen konkret årsak enn smak og behag.

Uten noen målinger som kan bekrefte, føles det som om Vivaldi er den raskeste av nettleserne jeg har på mobilen. Siden alle er basert på Googles Chromium rammeverk for web-lesing skulle de være dønn like, men likevel.

For en oversikt, og litt egenskryt, over den nye nettleseren finner du det på engelsk her.