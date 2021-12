Kreativ systemutvikler til Nettrakett

Annonse

Nylig startet Dag Arild Jermstad opp som web- og systemutvikler hos Nettrakett. Jermstad har bred erfaring og utdannelse fra animasjon, datateknikk og programmering.

Nettrakett er et digitalt byrå som leverer synlighet og målbare resultater på nett i form av digital markedsføring, analyse, webutvikling og videoproduksjon for både privat næringsliv og offentlig sektor. Hos Nettrakett vil Jermstad ha ansvar for utvikling av nettsider, nettbutikker og integrasjoner. Han vil også være faglig leder for Nettraketts lærling i ikt servicefag.

– Jeg har jobbet mye med "back-end"-programmering og systemutvikling. Hos Nettrakett får jeg i tillegg være med på å utvikle god funksjonalitet og gode brukeropplevelser i den visuelle flaten av en nettside. Det gleder jeg meg veldig til, forteller Jermstad.

Daglig leder i Nettrakett, Line Suhr Johansen, er svært fornøyd med nyansettelsen.

– Dag Arild har faglige tyngde og overblikk, og et kreativt og kunnskapstørstig mindset, noe som går rett inn hos Nettrakett-teamet, sier hun i en pressemelding fra selskapet.