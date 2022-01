Nordmenn er ikke bekymret for dataangrep

Annonse

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Globalconnect, viser at over halvparten av norske arbeidstakere tror sjansen er liten for at de blir hacket på hjemmekontoret. Hele 53 prosent sier at de i stor grad føler seg trygge mot et mulig hackerangrep. Nesten like mange tror det er lite sannsynlig at de kan bli hacket på hjemmekontoret.

– Det er oppsiktsvekkende at så få er bekymret for en trussel som absolutt er reell for veldig mange. I ytterste konsekvens kan det true bedriftenes sikkerhet, sier Martin Højriis, ekspert på samfunnskritisk digital infrastruktur i Globalconnect Norge.

– Da alle nordmenn satt på kontoret, var det lettere å ha kontroll på sikkerheten. Da var det ikke opp til hver enkelt. Derfor er det bekymringsfullt at tallene også viser at de færreste av oss har økt IT-sikkerheten i løpet av det siste året, fortsetter han.

60 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de «i liten grad» har gjort noe med sikkerheten hjemme. Dette er til tross for at både Økokrim og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet flere ganger har advart mot faren for hackerangrep.

300.000 nordmenn svindlet på ett år

Statistikk viser at hjemmekontor har økt risikoen for svindel av privatpersoner, samtidig som cyberangrep mot virksomheter fortsetter å skje i økende grad. I 2020 ble 300.000 nordmenn utsatt for svindel på nett og telefon.

– Arbeidsgivere må forstå at de færreste arbeidstakere har et bevisst forhold til datasikkerhet. Det gjør at de må ta et enda større ansvar med å skolere og sikre sine ansatte. Et dårlig sikret nett kan få store konsekvenser for selskapers sikkerhet, sier Højriis.

Globalconnect mener at den nye arbeidshverdagen stiller strengere krav til arbeidsgivere, men påpeker at vi som forbrukere også må bli flinkere til å passe på vår egen sikkerhet på nett.

Slik sikrer du deg på hjemmekontoret

