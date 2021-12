Ny rapport: Videostrømming bidrar til de globale utslippene

Annonse

Det betyr at det å legge ut en video på Instagram, eller strømme en serie på Netflix bidrar til de globale utslippene. Bakgrunnen er at fysisk infrastruktur som kabler, datasentre og gigantiske servere trenger energi.

Det kommer fram i en rapport fra den franske tenketanken «The Shift Project», skriver DN.

Til sammenligning er 300 millioner tonn CO2-utslipp like mye som Spania hadde i utslipp i 2017.

Samlet sett står den digitale sektoren for fire prosent av de globale utslippene årlig. Videobruk er den store synderen fordi det er det mest brukte digitale verktøyet.

Tankesmia tar nå til orde for en strengere regulering av sektoren. De ønsker samtidig en diskusjon om hvilket innhold man skaper plass til på internett. De viser til at 27 prosent av den globale videotrafikken er pornografisk innhold. 80 prosent av videotrafikk på internett er underholdning eller reklame.

Selv om videostrømming bidrar til de globale utslippene, trenger ikke forbrukerne å ha «strømmeskam», mener miljøstiftelsen Zero

– Folk kan godt være bevisst sitt personlige forbruk, men det viktigste er strukturelle endringer i stor utslippssektorer, som eksempelvis i kraftsektoren, sier kommunikasjonssjef Jon Evang i miljøstiftelsen Zero.

Han viser til at norske datasentre bør bygges i nærheten av kraftkilder slik at man ikke får et energitap når kraften skal flyttes.

