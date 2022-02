Flest patenter i Europa

Annonse

I 2018 leverte Siemens 2493 patentsøknader i Europa, og med det ligger de på toppen av selskapene med flest etterfulgt av Huawei, Samsung og LG.

Annonse

– Rangeringen viser at Siemens leverer fremragende innovasjonsarbeid, særlig innen ny teknologi. Vi er opptatt av å levere patenter med kvalitet, samtidig som vi har bred regional distribusjon, sier Beat Weibel, sjef for immaterielle rettigheter i Siemens.

Annonse

Det er særlig innen industri 4.0 og digitalisering at antallet patentsøknader økte mest. Over 25 prosent av Siemens’ godkjente patenter er innenfor disse to områdene. Siemens leverte også inn et betydelig antall søknader innen kunstig intelligens og cybersikkerhet.

Globalt leverte Siemens rundt 3900 patentsøknader i 2018, og 7300 såkalte «invention disclosure reports». Regner du med 230 arbeidsdager i et år, tilsvarer det cirka 32 nye oppfinnelser hver dag. Siemens har omtrent 43 000 ansatte som jobber med forskning og utvikling av en arbeidsstyrke på 379 000 medarbeidere i 190 land.