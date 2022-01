Vil åpne hjemmet

Annonse

En undersøkelse gjort av selskapet Senito Research viser at nordmenn vil ha tjenester og ting levert direkte hjem. Hele 42 prosent mener dette vil forenkle hverdagen deres.

Dette er et utgangspunkt som passer Posten midt i blinken. I deres arbeid med å forbedre sine tjenester ser de blant annet på mulighetene for å levere pakker til kundene rett inn i bopelen, selv når mottakeren ikke er hjemme.

– Valgfrihet er et stikkord. Vi ønsker å tilby våre kunder hjemlevering av pakker til et fritt valgt leveringssted - innenfor døren, i putekassen eller garasjen, i en pakkeautomat og selvsagt på en valgfri Post i Butikk eller postkontor, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Ligger i forkant

Over halvparten av dem som svarte sier at de ønsker netthandelspakker levert hjem, mens tre av ti vil ha kolonialvarer levert hjem og to av ti ønsker ferdige måltider. Også vaktmestertjenester til hjemmet ønskes av to av ti.

– Posten ligger i forkant av utviklingen, og vi tror at langt flere enn i dag vil ønske seg slike tilbud etter hvert. En rekke tjenestene leveres allerede, men vil utvikles og bli mer avanserte om ganske kort tid. Vi utforsker hele tiden nye muligheter for å se hva kundene faktisk vil ha, sier Wille.