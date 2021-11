Annonse

Den populære betalingstjenesten Vipps har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming, som deles ut av Design og arkitektur Norge (Doga) på oppdrag fra Kulturdepartementet. Dette er fjerde gang denne prisen har blitt utdelt, tidligere i 2011, 2014 og 2017.

Ifølge juryen har Vipps klart å skape en innovativ og helhetlig banktjeneste som begeistrer med sin enkelhet og brukervennlighet.

– Verdig vinner

Doga opplyser at NRK TV, Vipps, nye Flytoget, Oslo kommunes visuelle identitet, Stovnertårnet og Vindmøllebakken bofellesskap vant hver sin kategori, og konkurrerte dermed om hovedprisen. Til slutt var det Vipps som gikk til topps.

– Vipps er en verdig vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming. Appen har revolusjonert måten vi gjør opp for oss på. Dette er en tjeneste som gir mestringsfølelse til alle, enten du er blind, eldre, ikke kan språket eller synes teknologi og banktjenester på nett er vanskelig. Uansett funksjonsnivå gjør Vipps livet ditt enklere, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver med ansvar for inkluderende design i Doga, i en pressemelding.

– Dette er en pris som henger høyt, og som virkelig er en lagseier i Vipps. Våre apputviklere, designere og produktsjefer har jobbet tett sammen for at vi skal nå målene vi har satt oss. Spesielt tilbakemeldingene fra eldre og blinde gjør oss ekstra stolte, og ikke minst klare for å skape enda flere forenklinger for folk, sier Elisabeth Barrie, leder for produkt i Vipps til Computerworld.

Universell utforming

Vipps kan brukes av alle, uavhengig av teknisk og økonomisk kompetanse, språklig forståelse, funksjonstap, kognitive utfordringer og livets faser, skriver Doga i sin presentasjon av vinneren. I 2017 mottok de en klage fra Diskrimineringsnemnda på at løsningen ikke var universelt utformet. Dette ble en viktig vekker og bidro til en ny retning for bedriften. De startet et aktivt arbeid for å heve egen kompetanse på universell utforming og følge opp lovkravene i forskrift om universell utforming av IKT.

– Da vi startet arbeidet med universell utforming i Vipps, var vi rett og slett ikke gode nok. Men denne prisen er jo et bevis på at det aldri er for sent å sette universell utforming i fokus. Nå har vi en visjon om forenkling i verdensklasse. Uansett hvem du er skal vi gi deg en enkel og intuitiv kundeopplevelse, sier Elisabeth Barrie, leder for produkt i Vipps.

– For å skape de aller beste brukeropplevelsene, må vi lage noe som fungerer for alle. Særlig i samarbeidet med Blindeforbundet har vi lært masse som nå kommer alle brukerne våre til gode. God innsikt er nøkkelen til å finne de beste løsningene. Snakk med brukerne deres. Finn gode samarbeidspartnere som kan tilføre verdier. Test og lær, oppfordrer Barrie.

Har blitt verb

Selv om det kanskje føles som at Vipps har vært her i svært lang tid nå, så ble den første versjonen av appen lansert så sent som i 2015. Siden da har den blitt allemannseie, og ifølge pressemeldingen fra Doga har tjenesten nå nær 3,8 millioner brukere.

Det er ikke mange norske varemerker som har blitt tatt opp i språket som et generelt ord, slik mange amerikanske varemerker har klart opp gjennom tidene. Fra gammelt av har vi «Xerox», «Thermos» og «Hoover», mens i dag ser vi varemerker som «Google», «Photoshop» eller «Skype» bli til generelle ord i dagligtalen. Og så har vi «å vippse».

I juryens kjennelse roses Vipps for å på kort tid ha blitt så innarbeidet i vår hverdag at den er blitt en del av ordforrådet vårt.

«Å endre finanssektoren er vanskelig. Å forenkle bankfunksjoner er så heftig at det legges et nytt verb inn i norske ordbøker – det er innovativt. «Å vippse» har revolusjonert måten vi betaler på ved å utvikle venneoppgjør og knytte betaling opp til telefonnumre. Nå slipper vi også å forholde oss til kontonummer og kid-nummer. Vipps kan brukes av alle, uavhengig av teknisk og økonomisk kompetanse, språklig forståelse, funksjonstap, kognitive utfordringer og livets faser», skriver juryen.