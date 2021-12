Annonse

Denne dagen demonstrerte Robert Watson Wat og Arnold Wilkins ifølge magasinet Wired første gang, at fly kunne bli lokalisert gjennom radiobølger.

Oppfinnelsen betydde at Storbritannia ved utbruddet av andre verdenkrig hadde et fullt fungerende radar-nettverk ved Den engelske kanal. Dette var en vesentlig faktor i at Storbritannia lyktes med å vinne luftkrigen mot nazi-Tysklands Luftwaffe.