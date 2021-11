Registrer et nytt passord!

Annonse

Vi har byttet abonnementssystem. Det innebærer at du som digital bruker må registrere et nytt passord. Det gjør du slik: Gå til innlogging oppe til høyre på cw.no og velg "logg inn", deretter "Har du glemt ditt passord?". Du får da en epost med link til hvordan du kan lage deg et nytt passord, som du deretter logger inn med.

Trenger du tips til hvordan du skal lage et godt passord kan vi anbefale denne artikkelen: En enkel setning er bedre enn et komplisert passord

Om du er usikker på om du har en registrert bruker på cw.no:

Gå til innlogging og velg «glemt passord», forsøk relevante epostadresser og se om du får tilsendt epost med lenke til passordbytte.

Om du ikke har vært registrert tidligere, ikke husker hvilken epostadresse som er brukt eller ikke lenger har tilgang til epostkontoen:

Send oss en epost på cw@cw.no med så mye relevant kontaktinformasjon som mulig, så skal vi hjelpe deg (feks: fullt navn, abonummer (trykket på magasinet), epost, telefonnummer, postadresse, firma)

Møter du andre problemer, kontakt oss på cw@info-sys.no