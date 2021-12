Avla løfte om å unngå oppsigelser som et resultat av COVID-19

Annonse

Unit4, en aktør innen skyprogramvare for mellomstore tjenesteleverandører, har offentliggjort resultatene for tredje kvartal.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har deres netto inntekter fra eksisterende kunder vokst i hele tredje kvartal til 103,4 prosent. Fram til dags dato i inneværende år har Unit4 også opplevd en økning i abonnementsinntektene på 16 prosent.

– Vi avla et løfte om å unngå oppsigelser som et resultat av COVID-19. Siden vi har klart å holde dette, kan skymigrasjonene og alle planene våre iverksettes som planlagt, forteller Gordon Stuart, som er økonomidirektør i Unit4, i meldingen, og fortsetter:

– Vår fortsatte vekst og evne til å innfri årets mål er resultatet av veloverveide beslutninger om kostnadskontroll. I tillegg utvider vi utviklingskapasiteten vår med Unit4 Noida labs i India, og hvert år har vi investert over 20 millioner kroner i kundepleie. Vi har også ansatt 40 nye kundestøttemedarbeidere, sånn at vi kan tilby enda bedre service til kundene våre, sier Stuart.

Mike Ettling, administrerende direktør i Unit 4, mener den gode veksten skyldes at selskapet har forstått kundenes behov i en krevende tid.

– Vårt fokus ligger på kundene våre og å levere tjenesten og nyskapingen de trenger for å lykkes i disse utrygge økonomiske tidene. Vi vet hvor viktig det er å investere i de rette områdene og sørge for at kundenes drift kan forløpe uavbrutt, noe vi gjør ved å tilby dem verktøyene de trenger for å forbli tilpasningsdyktige og mottakelige for endringer. Vi har nå utviklet en helt ny nettskyløsning som heter ERPx. Denne er klar på nyåret, og kommer til å gi en helt ny opplevelse av hva ERP og bedriftsprogramvare kan gjøre for mellomstore organisasjoner med mennesker som sin viktigste ressurs, sier han i meldingen.