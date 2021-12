Tietoevry øker omsetningen

Annonse

Selskapet rapporterer en organisk vekst i omsetningen på 3 prosent til 744,2 millioner euro i årets første kvartal. Justert driftsresultat ble 78,2 millioner euro i perioden, sammenlignet med 74,7 millioner euro i første kvartal 2019.

- Kvartalet var preget av viktige milepæler knyttet til vårt integrasjonsarbeid, og våre tiltak for å håndtere de første implikasjonene av Covid-19-utbruddet. Vi hadde imidlertid en god start på 2020 og det første kvartalet etter fusjonen. Jeg er takknemlig for den innsatsen våre ansatte har lagt til grunn for å levere samfunns- og virksomhetskritiske tjenester til mange sektorer under så krevende omstendigheter, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tietoevry.

Vokser organisk i Norge

Selskapet sier de merker en økt etterspørsel etter samhandling- og hjemmekontorløsninger under Korona-krisen, ettersom flere organisasjoner tilpasser forretningsmodellene.

- Det skjer en rask strukturell transformasjon i samfunnet som helhet, der digitale løsninger og digital kompetanse blir stadig viktigere. Det som normalt vil ta måneder å implementere, har nå blitt gjort i løpet av dager og uker. Dette betyr igjen at den digitale transformasjonen av samfunnet blir kraftig akselerert. Vi jobber nå hardt for å støtte kundene våre i disse utfordringene og for å hjelpe dem i deres skyreiser, automatisere arbeidsflyt, overgang til e-handel eller innføre digitale verktøy, sier Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norge.

Analytikere anslår at det nordiske IT-markedet vil får en nedgang på tre til syv prosent i år. Tietoevry sier selskapet gjennomfører en rekke sparetiltak for å imøtekomme endringene i markedet, og rapporterer en ordrereserve på 3,4 milliarder euro.

- Vi er overbevist om at når pandemien er over, vil IT bransjen være en sektor i vekst og Tietoevry vil spille en viktig rolle i å utvikle den digitale transformasjonen av samfunnet som helhet. Med dette utgangspunktet er de langsiktige utsiktene positive, sier konsernsjef Kimmo Alkio.